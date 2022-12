उन्नाव: जिले में फसल की जानवरों से रखवाली करते किसान की सर्दी से हुई मौत का खुलासा हो गया है. मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मौत ठंड से हुई थी.

परिजनों ने बताया कि किसान रात को खेत की रखवाली के लिए जाता था. मृतक (farmer death due to cold in Unnao) रोजाना खेत में फसल को मवेशियों के आतंक से बचाने के लिए जाते था. इससे उसे ठंड लग गई और उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. एसडीएम सदर ने बताया कि शीतलहर या टीवी दोनों वजह से म्रत्यु हुई है. आपदा के अंतर्गत चार लाख का मुआवजा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना (chief minister farmer accident) के अंतर्गत एक लाख रुपये परिवारिक लाभ का रुपया दिया गया है.



पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में (Disclosure of farmer death in Unnao) मौत का कारण ठंड लगना सामने आया है. जनपद के देवाराकला के लालताखेड़ा मजरे के रहने वाले नन्हा लोधी (52) रात को अपने खेत में फसल की रखवाली करने गए थे, जहा उसकी मौत हो गई. किसान के परिजनों ने सर्दी लगने से मौत होना बताया था. परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को सूचना दी थी. उसके बाद किसान के घर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जिसमें किसान की मौत का कारण सर्दी लगना सामने आया है.



एसडीएम सदर नूपुर गोयल ने बताया कि शीतलहर की वजह से उनकी मृत्यु हुई है. टीवी और शीतलहर दोनों की ही वजह से यह दुखद घटना हमारे बीच में हुई है. इसके चलते चार लाख रुपयों का मुआवजा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना के अंतर्गत ही एक लाख रुपये और परिवारिक लाभ के रुपये दिया जा रहा हैं. साथ ही अगले दिन शुक्रवार को लेखपाल द्वारा कानून के तहत उनकी विरासत कर दी गई है. मृतक की एक बेटी है, जो तलाकशुदा है. मृतक के परिवार में तीन बेटी और एक बेटा है.