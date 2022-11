सुलतानपुर: जनपद में शिक्षा विभाग के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी का काला कारनामा उजागर हो गया है. डीएलएड परीक्षार्थियों को नंबर दिलाने के नाम पर उनसे घूस लेने का आरोप है. लेखाधिकारी ने रुपयों का लेने-देने अपनी वाइफ के खाते से करने का मामला सामने आया है. इसका खुलासा होने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है.



डाइट में डीएलएड परीक्षा के आयोजन के दौरान बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों से घूस (Sultanpur Education Department Officer took bribe) ली गई. परीक्षार्थियों को अच्छे नंबर दिलाने के नाम पर शिक्षा माफियाओं ने ठेका लिया था. लेकिन, नंबर दिलाने में नाकामयाबी मिलने पर यह मुन्ना भाई अपना मुंह छुपाने लगे थे, जिस पर परीक्षार्थीयों ने अपना पैसा इनसे वापस मांगा. यह पूरा प्रकरण व्हाट्सएप चैटिंग का वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. शिक्षा विभाग के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी राम यश यादव का यह काला कारनामा उजागर हुआ है. इन पर अपनी पत्नी के अकाउंट में विद्यार्थियों से पैसे का लेनदेन (Took bribe from examinees in Sultanpur) लंबे समय से करने का आरोप है. इस पूरे मामले में शिक्षा माफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत को उजागर किया है. प्रकरण के खुलासे के बाद शिक्षा विभाग में अफरा-तफरी का माहौल है. मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक ने इस मामले को गंभीरता से लिया है.

जानकारी देते सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी शिक्षा विभाग रामयश यादव

मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक ने बताया कि डीएलएड परीक्षार्थियों से घूस लेकर उन्हें अच्छे नंबर दिलाए जाने का मामला गंभीर (Bribery in sultanpur education department) प्रकरण है. उच्च अधिकारियों से विचार-विमर्श कर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. कुछ परीक्षार्थी हमारे रिश्ते में आते हैं. अस्पताल में भर्ती के दौरान हमारी पत्नी के खाते से पैसे का कुछ लेनदेन हुआ है. विकास ने पैसा दिलाने की बात कही है, जो हमारे रिश्ते में लगते हैं. शिक्षा विभाग में अधिकारी होने के नाते विकास ने पैसा दिलाने में सहयोग मांगा था.

