शाहजहांपुर: जिले में दलित नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है. आरोपी ने पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसाया. उसके बाद पीड़िता से रेप किया और उसका वीडियो बनाकर उसे कई दिनों तक अपनी हवस का (Dalit minor raped for many days in shahjahanpur) शिकार बनाता रहा. मामले में रविवार को पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

यह घटना थाना कटरा क्षेत्र के गांव की है. जहां दलित नाबालिग (16) अपनी सहेली के घर मिलने जाया करती थी. इस दौरान सहेली के भाई नीरज से उसकी दोस्ती हो गई. नीरज ने पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके साथ दुष्कर्म (Dalit minor raped in Shahjahanpur) किया. उसके बाद नीरज ने पीड़िता से कहा कि उसने उसका वीडियो बना (Rape by making video Dalit minor in Shahjahanpur) लिया है. नीरज ने पीड़िता को धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वह वीडियो वायरल कर देगा. इसी डर के चलते पीड़िता ने परिजनों को घटना के बारे में नहीं बताया. वहीं, आरोपी नीरज पीड़िता से कई दिनों तक रेप करता रहा.

पीड़िता (shahjahanpur dalit minor rape case) ने बाद में अपने पिता को घटना के बारे में बताया. उसके बाद पिता आरोपी नीरज और उसके पिता से बात करने घर गया था. लेकिन नीरज ने अपने पिता के साथ मिलकर पीड़िता के पिता को गालियां देकर घर से भगा दिया. इसके बाद पीड़िता के पिता की तहरीर पर रविवार को आरोपी नीरज गंगवार के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. नीरज पर आईपीसी की धारा 376, 504, 506, 452, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 3, 4 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है.

