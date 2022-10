भदोहीः जनपद में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल (Union Minister of State for Commerce and Industry Anupriya Patel) ने कालीन निर्यात संवर्धन परिषद भारत (Carpet Export Promotion Council India) सरकार के तत्वावधान में भदोही में कारपेट एक्सपो मार्ट (Carpet Expo Mart in Bhadohi) का उद्घाटन किया. इस कारपेट एक्सपो (India Carpet Expo) मेले में 63 देशों के 373 कारोबारी शिरकत कर रहे हैं.

भदोही कारपेट एक्सपो मार्ट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले के शुभारंभ के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कही ये बातें

बता दें कि पहली बार भदोही के कारपेट एक्सपो मार्ट में इंटरनेशनल चार दिवसीय इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन हुआ. पूरे देश से भदोही परीक्षेत्र में सबसे अधिक कालीन का निर्यात होता है. इस आयोजन का शुभारंभ राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा शनिवार को किया गया. इस मेले में भारत में आने वाले विदेशी कालीन खरीदारों के बीच भारतीय हस्तनिर्मित कालीनों (Indian Handmade Carpets) और अन्य फर्श कवरिंग की सांस्कृतिक विरासत और बुनाई कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडिया कार्पेट एक्सपो द्वारा किया गया.

इस एक्सपो में कालीन निर्यातकों ने अपने माल को विदेशी कारोबारियों के सामने प्रदर्शित किया है. अनुप्रिया पटेल ने इस मौके पर कहा कि दुनिया के बाजारों में देश की हस्तनिर्मित कालीनो की धमक है पिछले वर्ष 1.5 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था जो इस वर्ष 20% बढ़कर 1.8 मिलियन डॉलर हो गया है उन्होंने कहा कि इस आयोजन से कारपेट एक्सपोर्ट और तेज गति पकड़ेगा.



इस मेले में कारपेट एक्सपो मार्ट में आयोजित मेले में कुल 228 निर्यात ने अपने स्टाल लगाए थे. अभी अन्य के आने की संभावना है. भदोही खुद को दुनिया भर के कालीन खरीदारों के लिए एक महान सोर्सिंग प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया है. बता दें कि भदोही में अंतर्राष्ट्रीय मेला कालीन उद्योग को संजीवनी साबित होगा

