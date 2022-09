संभल: यूपी के संभल जिले में उधार की रकम का तकादा करने पर सगे ससुर ने पुत्रवधु गोली (father in law threw fire on son bride in Sambhal) मार दी. गोली लगने से महिला घायल हो गई. घटना को अंजाम देकर आरोपी ससुर मौके से फरार हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में सगे और चचेरे ससुर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है.

असमोली थाना क्षेत्र के ग्राम हरसिंहपुर निवासी मुस्लिम ने बताया कि उसने कारोबार करने के लिए अपने ससुर तस्लीम को 5 लाख रुपए उधार दिए थे. अब उसे रुपए की आवश्यकता पड़ी तो महिला ने रकम वापसी की मांग की. लेकिन ससुर ने गुस्से में आकर अपनी बहू पर (father in law threw fire on son bride in Sambhal) फायर कर दिया.

पीड़ित महिला ने बताया कि इससे झुंझलाकर आरोपी तस्लीम ने अपने चचेरे भाई गामा के कहने पर जान से मारने की नियत से घर में रखे अवैध तमंचा से फायरिंग की थी. गोली महिला की कलाई पर लगने से वह गंभीर रूप से घायल (father in law threw fire on son bride in Sambhal) हो गई.

वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया था. घटना की सूचना थाना पुलिस को दी गई. वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली है और असमोली थाना प्रभारी विद्युत गोयल ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी तस्लीम और गामा के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल गोली लगने से घायल (Woman injured due to shot in Sambhal) महिला को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है.

