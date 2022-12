सहारनपुर: थाना फतेहपुर क्षेत्र में एक युवक को बाइक चलाते हुए फोन पर बात करना मंहगा पड़ गया. बाइक अनियंत्रित होकर फिसलने से युवक की मौत हो गई. घटना देहरादून हाईवे पर चमारी खेड़ा पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम रेडी के पास की है.

देहरादून की ओर से एक युवक बाइक से सहारनपुर की ओर जा रहा था, जैसे ही वह रेडी गांव के कट के पास पहुंचा. तभी उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आ गया, जिसको रिसीव करने के चक्कर में वह अपनी बाइक से नियंत्रण खो बैठा और हाईवे किनारे बनी लोहे की रेलिंग से रगड़ता हुआ काफी दूर तक चला गया. इससे युवक गंभीर रूप से (Moving bike slipped younth death in Saharanpur) घायल हो गया.

घटना की सूचना किसी राहगीर द्वारा फतेहपुर पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उक्त युवक को हरोड़ा स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था. मृतक युवक की पहचान रामपुर मनिहारान थाना अंतर्गत ग्राम जंदहेड़ा समसपुर निवासी रोहित पुत्र जितेंद्र के रूप में हुई है. पुलिस ने मृतक युवक के परिजनों को सूचना दे दी है. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. (Bike slips while talking on phone in Saharanpur)

