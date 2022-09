सहारनपुर: सहारनपुर के थाना देवबंद इलाके में शनिवार को विद्युत विभाग की लापरवाही ने व्यक्ति की जान ले ली(Farmer die due to negligence of electricity department) है. किसान की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने न सिर्फ सड़क पर जाम लगा दिया बल्कि विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. आनन-फानन में एसडीएम ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पंहुच कर गुस्साए लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.(Farmer death in Saharanpur)

शुक्रवार को थाना देवबंद इलाके गांव बाबूपुर निवासी किसान विजयपाल(55) खेत पर लगे हैडपंप से पानी भरने जा रहा था. जहां पर 11 हजार वोल्ट का तार टूटा हुआ था जिसकी चपेट में आकर विजयपाल की करंट लगने से मौके पर ही दर्दनाक मौत(Farmer dies due to electrocution) हो गई. ग्रामीणों का आरोप है कि 11 हजार वोल्ट का तार रात से टूटा हुआ था इसकी सूचना विभाग को दे दी गई थी. लेकिन, विभाग के अधिकारियों ने इसको ठीक कराने की कोशिश भी नहीं की. विभाग की लापरवाही का खामियाजा बेकसूर किसान को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा. कई बार फोन करने के बाद भी बिजली विभाग ने यहां आकर भी नहीं देखा. इतना ही नहीं व्यक्ति की मौत के बाद भी विभाग का कोई अधिकारी व कर्मचारी नहीं पहुंचा. इससे गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया.

किसान की मौत के बाद सड़क पर जाम लगाने की सूचना मिलते ही एसडीएम देवबंद दीपक कुमार और सीओ रामकरण मौके पर पंहुचे. जहां उन्होंने गुस्साए ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण बिना किसी कार्रवाई के आश्वासन के जाम खोलने को तैयार नहीं हुए. हंगामे को बढ़ता देख बिजली विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. जहां देवबन्द एसडीएम दीपक कुमार ने परिवार को कार्रवाई के आश्वाशन के बाद जाम को खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.



