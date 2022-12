एसपी आलोक प्रियदर्शी ने किया लूट का खुलासा

रायबरेली: जनपद में रिटायर्ड सेल्स ऑफिसर से 5 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर फरार चले रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है.

9 दिसंबर को एसबीआई की मुख्य शाखा में रिटायर्ड आधिकारी एफडी जमा करने गए थे. उसी दौरान आरोपी ने अधिकारी के हाथ से 5 लाख रुपयों (Robbery from retired sales officer in Rae Bareli) से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गया. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी बृजकुमार की तलाश में दबिश दे रही थी. विश्व में कोविड की मार झेल रहे लाखों लोगों ने अपनी जान गवां दी. वहीं, कई लोग तो भुखमरी की कगार पर आ गए. ऐसा ही उदाहरण रायबरेली में देखने को मिला है. जहां एसबीआई की मुख्य शाखा में रिटायर्ड अधिकारी से 5 लाख रुपयों की लूट (5 lakh robbery in Rae Bareli) को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि एक व्यापारी निकला. पुलिस के अनुसार, लूट के मामले में गिरफ्तार आरोपी कपड़े का थोक व्यापार करता था. लेकिन, कोरोना काल में व्यापार तबाह होने की वजह से वह चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देने लगा. फिलहाल पुलिस ने आरोपी बृजकुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

9 दिसंबर को शहर कोतवाली क्षेत्र के सुपर मार्केट में संचालित स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में तिलक नगर निवासी रिटायर्ड सेल्स आफिसर राजेन्द्र कुमार अपनी एफडी जमा करने गए थे. वहीं, पर उन्हें बृजकुमार मिला. आरोपी ने स्वयं को बैंककर्मी बताकर उनकी मदद करने लगा और मौका मिलते ही बुजुर्ग के हाथों से 5 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गया था. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने सर्विलांस टीम और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश में जुट गई. मुखबिर की सूचना पर उसे जहानाबाद चौराहे से पुलिस ने दबोच लिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से रुपये भी बरामद कर लिए. आरोपी बृजकुमार ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसकी ससुराल इटावा में है. उसके साले और ससुर कपड़े का व्यवसाय करते हैं. वो खुद भी कपड़े का थोक व्यवसाय करता था. लेकिन, कोरोना काल के समय उसे व्यापार में घाटा हुआ और फिर वह टप्पेबाजी करने लगा.