प्रयागराज : प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Wadra) फाफामऊ हत्याकांड (Phaphamau Murder Case) के पीड़ित परिवार से मिलने फाफामऊ के लिए रवाना हो चुकी हैं. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बमरौली एयरपोर्ट से गोहरी के लिए निकल चुकी हैं. वह फाफामऊ हत्याकांड के पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगी. उनके साथ अजय कुमार लल्लू भी मौजूद हैं.

यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू (UP Congress President Ajay Kumar Lallu) ने एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या (Phaphamau Murder Case) पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करेंगी. उसके बाद पार्टी उस परिवार की न्याय की लड़ाई लड़ेगी. फाफामऊ के गोहरी मोहनगंज बाजार में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गयी थी.

अजय कुमार लल्लू

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू (Ajay Kumar Lallu) ने फाफामऊ हत्याकांड (Phaphamau Murder Case) पर योगी सरकार (Yogi Government) को घेरते हुए हमला बोला है. उन्होंने कहा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम (Law and Order in UP) पूरी तरह से फेल हो चुका है. यूपी में गुंडाराज कायम हो गया है. अपराधियों और माफिया पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार के दावे कागजी साबित हो रहे हैं.

अजय कुमार लल्लू ने कहा कि दलित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए प्रयागराज में प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच रही हैं. प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार के साथ हमेशा खड़ी रही हैं. उन्होंने कहा कि आगरा और हाथरस जैसी घटनाओं के बाद प्रयागराज में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या शर्मनाक है. ऐसी घटनाएं सरकार के माथे पर कलंक हैं.

योगी पर निशाना साधते हुए अजय लल्लू ने कहा कि सरकार केवल इवेंट, विज्ञापन और प्रचार में लगी है. सरकार की तरफ से जमीनी स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यूपी में दलित सुरक्षित नहीं हैं. प्रियंका गांधी ही दलितों और दूसरे पीड़ितों की लड़ाई लड़ रही हैं. प्रशासन अगर उन्हें रोकने की कोशिश करेगा तो भी पीड़ित परिवार तक जरूर जाएंगे. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने चुनौती देते हुए कहा कि कोई दीवार या कोई ताकत प्रियंका गांधी को पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने से रोक नहीं सकती है.

