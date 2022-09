प्रयागराज: जनपद के शाहगंज थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े फल व्यवसाई को चाकू मारकर लाखों की लूट (robbed of lakhs from merchant) अंजाम दी गई. आरोपी लुटेरे घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया. पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है.



प्रयागराज में घंटाघर सब्जी मंडी में रहने वाले फल विक्रेता के घर लाखों की लूट हो गई. पुलिस के मुताबिक अज्ञात बदमाश फल व्यवसाई के घर में घुस गए और व्यवसाई को चाकू मार कर घायल कर दिया. लुटेरों ने लाखों रुपए लूट लिए. घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना मिलते ही डॉग स्क्वायड की टीम के साथ एसपी सिटी संतोष मीना मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी.(Fruit trader was robbed of lakhs by stabbing him)

एसपी सिटी का कहना है कि प्रथम दृष्टया लूट के इरादे से बदमाश घर में घुसे थे. पुलिस लूट की घटना को देखते हुए जांच पड़ताल में जुटी हुई है. वहीं, बदमाशो का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. उस आधार पर पुलिस लुटेरों की पहचान कर रही है.

यह भी पढ़ें:प्रयागराज में बदमाशों ने तमंचे के बल पर सरिया व्यापारी से 6 लाख लूटे