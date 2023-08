प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस ने बड़े ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है. साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार (Fraudster Baba arrested in Pratapgarh) भी किया है. ये सभी आरोपी पैसा दोगुना करने का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और फिर पूरा पैसा लेकर रफूचक्कर हो जाते थे. इन्होंने हाल ही में लालगंज कोतवाली शहर में इन आरोपियों में एक ठगी की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने इन्हेंरविवार को गिरफ्तार कर लिया.



दरअसल, गेरुआ वस्त्र पहने हुए सिर पर गेरुआ पगड़ी माथे पर खड़ी तिलक और हांथ में रुद्राक्ष पहने साधु के रूप में एक व्यक्ति ने बीते दिन लालगंज बाजार में एक व्यापारी को पैसा को दोगुना करने का लालच देकर 50 हजार रुपया लेकर फरार हो गया. इसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. रविवार को पुलिस को इस मामले में सफलता मिली और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया.



अन्तर्राज्यीय ठग गिरोह का सरगना टीटू नाथ है, जो गौतमबुद्ध नगर जिले के थाना कोतवाली बिसरख के नोएडा सेक्टर 1 का रहने वाला है. उसके साथ में हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले के थाना छायछा के बलीपुर का सोनू नाथ और तीसरा शख्स मेरठ जिले के समसपुर किलापर क्षीतगढ़ का अभिषेक नाथ है. ये कोई साधू महात्मा या सन्यासी नहीं हैं.



तीनों ठग है, इनका पेशा है लोगों को धन दोगुना करने का लालच देकर ठगी करना और फिर फरार हो जाना. इन तीनों को पुलिस ने जिले के लालगंज कोतवाली के लखनऊ वाराणसी हाइवे पर स्थित धधुआगाजन से गिरफ्तार किया. इनके पास से 96600 नकद, सुजुकी A star कार जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट लगी थी, दो नम्बर प्लेट और तीन मोबाइल पुलिस ने बरामद किये गये.



आरोप है कि 17 अगस्त 2023 को लालगंज तहसील मुख्यालय के एक व्यापारी को इन्होंने ठगी का शिकार बनाया. उसे धन दो गुना करने का लालच देकर 50 हजार लिये और तीनों रफूचक्कर हो गए. इस मामले में लालगंज कोतवाली में मामला दर्ज कर किया गया था. ट्रेनी आईपीएस अमृत जैन ने बताया कि इन लोगों के खिलाफ एक और मुकदमा अपराध संख्या 318/2023 आइपीसी की धारा 411, 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज कर जेल भेज (Thug arrested in Pratapgarh) दिया. पुलिस का दावा है कि इन गुरु चेलों ने अपना अपराध कबूल करते हुए बताया कि इसी तरह से ये लोग अपना जीवनयापन करते हैं. (Crime News UP)

