पीलीभीत: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई. वहीं, 7 लोग घायल हो गए. नेशनल हाईवे 730 पर गुरुवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई. वहीं, 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां 2 की हालत गंभीर बनी हुई है.

पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा

घटना गजरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मालामोड़ की है. जहां हरिद्वार से स्नान कर वापस लौट रहे 17 श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. जिसमें 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, 9 लोग घायल हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने अभियान चलाकर सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां इलाज के दौरान दो अन्य लोगों ने दम तोड़ दिया. 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं, जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद 2 लोगों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया.

मौके पर पहुंचे डीएम-एसपी

हादसे की सूचना के बाद पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खरे और पुलिस अधीक्षक दिनेश पी भारी पुलिस फोर्स के साथ जिला अस्पताल पहुंचे. जहां प्रशासनिक अमला मृतकों के परिवारजनों को सांत्वना देने में जुटा है.

मृतकों के नाम

लक्ष्मी w/o संजीव मृतक

रचना w/o कृष्णपाल मृतक

सरला देवी w/o लालमन शुक्ला मृतक

हर्ष s/o संजीव मृतक

खुशी d/o संजीव मृतक

लालमन w/o नंदलाल मृतक

श्याम सुंदर s/o लालमन मृतक

सुशांत s/o श्याम सुंदर मृतक

आनंद s/o कृष्णपाल मृतक

ड्राइवर अज्ञात मृतक



घायलों के नाम

सीलम शुक्ला w/o श्याम सुंदर घायल

संजीव शुक्ला s/o लालमन शुक्ला घायल

कृष्णपाल शुक्ला s/o लालमन शुक्ला घायल

प्रशांत s/o श्याम सुंदर रेफर

प्रवीण s/o कृपाशंकर घायल

रिशु उर्फ यश s/o कृपाशंकर घायल

पूनम देवी w/o कृपा घायल

इसे भी पढे़ं- हमीरपुर : एनएच-34 पर ट्रक और ऑटो में हुई भीषण टक्कर, 8 की मौत