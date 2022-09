पीलीभीत: जिले में गैंगरेप (gang rape in pilibhit) के बाद जिंदा जलाई गई दलित किशोरी (Dalit teenager gang rape in Pilibhit) के गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा है. डॉक्टरों ने अभी किशोरी की हालत नाजुक बताई है. फिलहाल मामले में जांच के लिए गांव में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है.



इस मामले में ग्रामीणों से पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि 7 सितंबर को दोपहर करीब 1 बजे अचानक किशोरी की छोटी बहन घर में आग लगने की बात कहकर चिल्लाने लगी थी. उसकी चीख-पुकार सुनकर आस-पास के लोग और किशोरी के पिता मौके पर पहुंचे. सभी लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया. घटना के बाद पिता किशोरी को अस्तपाल लेकर पहुंचे थे. वहीं, डॉक्टरों ने किशोरी की (Dalit teenager gang rape in Pilibhit) हालत गंभीर बताई है. पिता ने बताया कि समाज की कुरीतियों और महिला संबंधी घटनाओं को देखते हुए उन्होंने बेटी को ज्यादा नहीं पढ़ाया.

किशोरी के साथ हुई वारदात (gang rape in pilibhit) के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है. पीड़ित परिवार के घर के आस-पास लोगों की भीड़ जमा है. सुरक्षा की दृष्टि से गांव में पुलिस फोर्स ने भी डेरा जमा रखा है. किशोरी को जिला अस्पताल में उपचार दिए जाने के बाद उसकी हालत नाजुक होने पर डॉक्टर आरके यादव ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. डॉक्टर का कहना है कि किशोरी की (Dalit teenager gang rape in Pilibhit) हालत गंभीर है. उसके शरीर के कई हिस्सों तक आग पहुंच चुकी है. फिलहाल किशोरी का इलाज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (King George Medical University) की प्लास्टिक सर्जरी यूनिट के 1 वार्ड के आईसीयू में किया जा रहा है. गांव के लोगों ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. किशोरी के पिता खेती और मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं. घटना वाले दिन वारदात होने से कुछ ही देर पहले किशोरी की मां मायके चली गई थी.



