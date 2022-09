मिर्जापुर: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Railway Minister Ashwini Vaishnav) ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुनार में लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यस किया. यूपी में आगरा, मुरादाबाद और कानपुर के बाद यह चौथा लॉजिस्टिक पार्क (4th Logistics Park in UP) होगा. वहीं, पूर्वांचल का यह पहला लॉजिस्टिक पार्क (Purvanchal's first logistics park) होगा.

मिर्जापुर जनपद के साथ ही आसपास के जिलों में निर्मित और उत्पादित वस्तुओं को कम समय में देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों में भेजने के लिए लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया. लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना से रेल और सड़क मार्ग के जरिए मुंबई, चेन्नई, कोलकाता दिल्ली से जुड़ जाएगा. यहां से आसानी से माल महानगरों और विदेश तक पहुंचाया जाएगा.

लॉजिस्टिक पार्क के बारे में जानकारी देतीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पूरे देश मे 61 जगह लॉजिस्टिक पार्क बनाए जा रहे हैं. चुनार में लॉजिस्टिक पार्क का विकास 7000 वर्ग मीटर क्षेत्र में होगा, जिसमें 2000 वर्ग मीटर में गोदाम तैयार किया जाएगा. 400 कंटेनर लगाए जाएंगे. इसमें 10 कंटेनर फ्रिज वाले होंगे. मिर्जापुर में जितने भी उत्पाद बनाए जाते हैं, उसके साथ ही पूर्वांचल के उत्पाद और किसानों को लाभ मिलेगा.

यह भी पढ़ें: शिक्षक दिवस पर अनुप्रिया पटेल बनीं टीचर, बच्चों ने अंग्रेजी में फटाफट दिया जवाब