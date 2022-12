मिर्जापुर: जिले की तीन नगर पालिका (Reservation list of three municipality Mirzapur) और एक नगर पंचायत वार्डों की आरक्षण सूची शासन की ओर से शुक्रवार को जारी कर दी गई है. जिसमें मिर्जापुर नगर पालिका, चुनार नगर पालिका, अहरौरा नगर पालिका और कछवां नगर पंचायत (Reservation list of Mirzapur Nagar Panchayat) के कुल 100 वार्ड शामिल हैं. इसके साथ ही निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है. तीन नगरपालिका और एक नगर पंचायत मिलाकर कुल 100 वार्डों में चुनाव होना है. नगर पालिका मिर्जापुर में कुल 38 सीट हैं.

मिर्जापुर में वार्डों के लिए आरक्षण सूची जारी

