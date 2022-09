मेरठ: ईयर फोन लगाकर रेलवे ट्रैक(walk on railway track with ear phone) पर चल रहे युवक की ट्रेन से कटकर मौत(Youth dies after being hit by train) हो गई. ट्रेन के लोको पायलट ने युवक को हार्न दिया था लेकिन, ईयर फोन में तेज आवाज में बज रहे गानों की वजह से ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं दी. आसपास रहने वाले लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिसकर्मियों ने मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान कर शव को मॉर्चरी में भेज दिया.

थाना पुलिस के अनुसार ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर निवासी राकेश राघव का 25 वर्षीय बेटा यश राघव क्षेत्र में स्थित स्पोर्ट्स फैक्ट्री में काम करता था. शुक्रवार सुबह यश कान में ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक से होते हुए फैक्ट्री जा रहा था. तभी मेवला क्रॉसिंग के समीप पीछे से आ रही नौचंदी ट्रेन के लोको पायलट ने यश को देखकर हॉर्न बजाया, लेकिन यश को हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं दी. इस वजह से यश की ट्रेन से कटकर मौके पर ही मौत हो गई.

कुछ ही देर में मंडी चौकी इंचार्ज अंकित अग्रवाल पुलिसकर्मियों के साथ पहुंच गए. उन्होंने यश की जेब में मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान कर स्वजन को घटना की जानकारी दी. दारोगा ने बताया कि शव को मोर्चरी भेज दिया गया है. अभी मृतक के परिवार ने हादसे के संबंध में कोई लिखित तहरीर नहीं दी है. यदि तहरीर मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी.



