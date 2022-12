मेरठ: जनपद में RRTS के भूमिगत कॉरिडोर के निर्माण के लिए चौथी सुरंग का निर्माण कार्य गुरुवार को शुरू हो गया है. गांधी बाग के नॉर्थ शाफ्ट से बेगमपुल की ओर 2 समानान्तर टनल का निर्माण किया जाना है, जिनमें से एक टनल का निर्माण कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है. अब सुदर्शन 8.3 (टनल बोरिंग मशीन) को नॉर्थ शाफ्ट से लॉन्च करके दूसरी टनल का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है.

दिल्ली से वाया गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक प्रस्तावित रेपिड रेल के संचालन को लेकर निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है. गुरुवार से चौथी सुरंग का निम्माण कार्य (Construction of fourth tunnel of RRTS corridor) भी मेरठ में प्रारम्भ हो चुका है. सुदर्शन 8.3 ने ही अक्टूबर महीने में नॉर्थ शाफ्ट, गांधी बाग से बेगुमपुल की ओर 700 मीटर लंबी सुरंग का सफलतापूर्वक निर्माण करने के बाद बेगमपुल आरआरटीएस स्टेशन पर ब्रेकथ्रू किया था. इसके बाद इस टीबीएम को बेगमपुल स्टेशन स्थित शाफ्ट में डिस्मेंटल किया गया. इसके कटर हेड और शील्ड को ट्रेलरों पर लाद कर गांधी बाग में स्थित लॉन्चिंग शाफ्ट पर वापस लाया गया और बाकी हिस्से जैसे बैकअप गैन्ट्री या टीबीएम के छोटे हिस्सों को टनल के रास्ते से ही वापस नॉर्थ शाफ्ट, गांधी बाग ले जाया गया है.



गांधी बाग में नॉर्थ शाफ्ट पर लगभग 17 मीटर की गहराई में बनी इस लॉन्चिंग शाफ्ट पर सभी हिस्सों के पहुंचने के बाद टीबीएम इंजीनियरों ने टीबीएम के कलपुर्जों की जांच की है. सुदर्शन एक अत्याधुनिक और सोफिस्टिकेटेड टनल बोरिंग मशीन है, जिसका हर पार्ट बहुत डेलिकेट होता है. इसकी जांच कर पार्ट्स को रिपेयर और रीप्लेस किया गया है. इसके बाद भी सभी पार्ट्स को जोड़कर टीबीएम की टेस्टिंग की गई. उसके बाद सुरंग निर्माण हेतु लॉन्च (fourth tunnel of RRTS corridor in Meerut) किया गया है. दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस और मेट्रो कॉरिडोर पर मेरठ में मेरठ सेंट्रल, भैंसाली और बेगमपुल तीन भूमिगत स्टेशन हैं. इन स्टेशनों को आपस में जोड़ने के लिए तीन भागों में दो समानांतर टनल बनेंगी. कुल छह टनल का निर्माण किया जाएगा. पहली दो समानांतर टनल भैंसाली से मेरठ सेंट्रल (लगभग 2 किमी), दूसरी दो समानांतर टनल भैंसाली से बेगमपुल (लगभग 1 किमी) और तीसरी दो समानांतर टनल गांधी बाग से बेगमपुल (लगभग 700 मीटर) के बीच बनाई जा रही है.



इन कुल 6 सुरंगों में से दो का निर्माण पूरा हो चुका है. गांधी बाग से बेगमपुल तक एक सुरंग का निर्माण अक्टूबर माह में पूर्ण कर लिया गया था. वहीं, कुछ दिनों पहले सुदर्शन 8.1 ने भैंसाली से मेरठ सेंट्रल स्टेशन तक एक सुरंग का निर्माण पूरा किया गया है. इस बीच सुदर्शन 8.2 भैंसाली से मेरठ सेंट्रल स्टेशन तक की दूसरी समानांतर टनल का निर्माण कार्य कर रही है. सुदर्शन 8.1 को रिट्रीविंग शाफ्ट से बाहर निकालने की प्रक्रिया कुछ दिनों में शुरू होगी. फिर इस मशीन का इस्तेमाल भैंसाली से बेगमपुल स्टेशन के बीच टनल बनाने के लिए किया जाएगा. एनसीआरटीसी मेरठ में आरआरटीएस नेटवर्क (RRTS corridor in Meerut) पर ही स्थानीय पारगमन सेवाएं, मेरठ मेट्रो प्रदान करने जा रहा है, जिसमें 25 किमी. की दूरी में 13 स्टेशन होंगे.