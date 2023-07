महराजगंज: यूपी के महराजगंज जिले के ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र का एक पति अपने उजड़े घर को बचाने और दो मासूम बच्चों की परवरिश के लिए पत्नी को मनाने के लिए मनुहार कर रहा है. यहां बॉयफ्रेंड को भाई बताकर घर ले आयी पत्नी और इसके बाद वो पति और बच्चों को गुमराह करती रही. एक दिन पति ने उसे प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया, तो हंगामा किया. इस पर पत्नी ने पहले प्रेमी के साथ मिलकर घर में ही पति की धुनाई (Wife beaten husband in Maharajgang and went with boyfriend) की. इसके बाद पति और दो बच्चों को छोड़ कर प्रेमी के साथ चली गई. मामला पंचायत में पहुंचा, तो पत्नी ने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया.

18 साल पहले हुई थी शादी: मामला ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के धरमौली गांव का है. पुलिस को दी गयी तहरीर देकर पति ने बताया कि उसकी शादी 18 साल पहले हुई थी. दो बच्चे भी हैं. बड़ी बेटी 11वीं कक्षा में है और छोटा बेटा आठवीं कक्षा में पढ़ता है. तीन साल पहले तक पति पत्नी के रिश्ते बेहतर थे. उसी दौरान छितौना गांव का एक लड़का उसके घर आने लगा. पत्नी से ही बात करता था. पूछने पर पत्नी ने बताया लड़का उसके मायके के गांव का है. रिश्ते में उसका भाई लगता है.

पत्नी के इस बात पर शक की कोई गुंजाइश नहीं रही. तीन साल पहले वह दुबई चला गया. उसके बाद पत्नी अपने प्रेमी के साथ प्यार के रंग में रंग गई. दुबई से आने के बाद पत्नी के अवैध रिश्ते की भनक लगने के बाद उसने दो तीन बार समझाया, लेकिन पत्नी पर असर नहीं पड़ा.

ठूठीबारी कोतवाली में पहुंचा था मामला: पति का कहना है कि वह तो तीन बार पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ चुका था. बीते 12 जुलाई को रात करीब 9 बजे प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने उसकी पिटाई की थी. सूचना कोतवाली पुलिस को दी गया. वहां समझौता करा दिया गया. दो दिन बाद 14 जुलाई की सुबह महाराजगंज में पत्नी प्रेमी के साथ भागी और पत्नी का कहना है कि वह प्रेमी के साथ बाकी जिंदगी गुजारेगी. उसने पंचायत में लिखित रूप से यह जानकारी दी है.

पीड़ित पति ने बताया कि उसको बच्चों की परवरिश की चिंता है. उसका कहना है बेटी मेरे साथ नहीं रहना चाहती है. वह अपनी मां के साथ रहना चाहती है. अभी वह 11वीं कक्षा में पढ़ रही है. वही मेरा लड़का अभी आठवीं कक्षा में है. वह मां के साथ नहीं रहना चाहता है. इस मामले में कोतवाल का कहना है कि मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है. (Crime News Maharajgang)

