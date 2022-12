लखनऊ: पंजाब के मुक्तसर साहिब में 25 नवंबर को हुई 20 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी नवजोत को पंजाब पुलिस ने रविवार को लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया. नवजोत की तलाश में पंजाब पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था. इसके बाद पुलिस को चकमा देने के लिए वह दिल्ली के बजाय लखनऊ की फ्लाइट से पहुंचा था.

सरोजनीनगर पुलिस के मुताबिक (According to Sarojininagar police) रविवार को पंजाब के मुक्तसर साहिब (Muktsar Sahib of Punjab) के गांव कोट भाई में हुई हत्या में वांक्षित नवजोत की लखनऊ में आने की सूचना मिली थी. जिस पर पंजाब पुलिस ने उनसे मदद मांगी थी. आरोपी नवजोत आज जैसे ही वह एयरपोर्ट से बाहर निकला उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पंजाब पुलिस (Punjab Police) आरोपी की 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड (Transit remand) लेकर पंजाब पुलिस मुक्तसर जिले के लिए रवाना हो गयी थी.



दरअसल, 25 नवंबर को पंजाब के मुक्तसर साहिब ((Muktsar Sahib of Punjab)) के गांव कोट भाई से किडनैप किए गए 20 साल के हरमन (herman) नामक युवक की लाश बरामद हुई थी. इस केस में पंजाब पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार (5 accused arrested) कर चुकी है. आरोपियों ने हरमन को अगवा करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी थी और लाश खेतों में दबा दी थी.

