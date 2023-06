लखनऊ: यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable prices in UP) आम आदमी को रूला रहे हैं. कुछ सब्जियों के दाम कम भी हुए हैं. शिमला मिर्च, कद्दू, भिंडी, तरोई और लौकी की कीमत में कम हुई है. लखनऊ में सब्जियों के दाम (Vegetable prices in Lucknow ) की बात करें, तो दुबग्गा सब्जी मंडी में टमाटर, आलू, प्याज, कद्दु, लौकी, पालक समेत कई सब्जियों के दाम लोगों के बजट में हैं. वहीं नींबू, लहसुन, परवल और अदरक के दाम में तेजी से उछाल देखा जा रहा है



सब्जियों का थोक भावः



हरी मिर्च- 30 रुपये किलो

अदरक- 100 रुपये किलो

फूल गोभी- 8 रुपये/प्रति पीस

टमाटर- 15 रुपये किलो

घुइयां- 20 रुपये किलो

पालक- 10 रुपये किलो

गाजर- 10 रुपये किलो

पुराना आलू- 13 रुपये किलो

खीरा- 10 रुपये किलो

लहसुन- 90 रुपये किलो

प्याज- 12 रुपये किलो

नींबू- 80 रुपये किलो

भिंडी- 20 रुपये किलो

तोराई- 15 रुपये किलो

कद्दू- 8 रुपये किलो

लौकी- 8 रुपये किलो

सेम- 30 रुपये किलो

परवल- 50 रुपये किलो

करेला- 40 रुपये किलो

धनिया- 40 रुपये किलो



सब्जियों का फुटकर भाव:



हरी मिर्च- 60 रुपये किलो

अदरक- 160 रुपये किलो

फूल गोभी- 10 रुपये/प्रति पीस

टमाटर- 20 रुपये किलो

घुइयां- 30 रुपये किलो

पालक- 15 रुपये किलो

गाजर- 15 रुपये किलो

पुराना आलू- 18 रुपये किलो

खीरा- 15 रुपये किलो

लहसुन- 120 रुपये किलो

प्याज- 18 रुपये किलो

नींबू- 120 रुपये किलो

भिंडी- 30 रुपये किलो

तोराई- 25 रुपये किलो

कद्दू- 12रुपये किलो

लौकी- 12 रुपये किलो

सेम- 40 रुपये किलो

परवल- 70 रुपये किलो

करेला- 60 रुपये किलो

धनिया- 60 रुपये किलो



सब्जी खरीदने पहुंचे राहुल, फाजिल, आशीष और संध्या ने बताया कि किचन के बजट के मुताबिक ही वह लोग सब्जियों की खरीदारी कर रहे है. नींबू और लहसुन जरूरत के मुताबिक ही खरीद रहे हैं. वह सस्ती सब्जियां जैसे आलू, लौकी, कद्दु खरीद रहे हैं. लखनऊ में सब्जियों की कीमत के हिसाब से लोग खरीदारी कर रहे हैं.

