लखनऊ: यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable price in UP) बढ़ने के कारण लोगों की परेशानी एक बार फिर बढ़ गयी है. आए दिन सब्जियों के दामों में उतार चढ़ाव होने से लोग नाराज हैं. सब्जियां खरीदते समय लोगों की नाराजगी साफ नजर आती है.



दुकानदाकर राहिल, मनोज और इकराम का कहना है कि बारिश के कारण सब्जी की कीमतें (Vegetable price in Lucknow) बढ़ गयी हैं. इसकी वजह से उनको थोक मंडी से महंगी कीमत पर सब्जी मिल रही हैं. फुटकर मंडी में आते-आते सब्जियों की कीमत बढ़ जाती है. सब्जियों को बेचते समय लोगों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है. रानी, हेमा, उषा और गीता का कहना है कि सब्जी महंगी होने से उनके किचन का बजट गड़बड़ हो रहा है.





लखनऊ में सब्जियों के दाम (थोक):

हरी मिर्च - 50 रुपये किलो

अदरक- 160 रुपये किलो

फूल गोभी - 40 रुपये / प्रति पीस

टमाटर- 180 रुपये किलो

घुइयां- 45 रुपये किलो

पालक- 60 रुपये किलो

गाजर- 50 रुपये किलो

आलू- 14 रुपये किलो

लहसुन- 160 रुपये किलो

प्याज- 22 रुपये किलो

नींबू - 50 रुपये किलो

भिंडी - 30 रुपये किलो

तरोई- 30 रुपये किलो

कद्दू- 22 रुपये किलो

लौकी - 20 रुपये किलो

सेम- 30 रुपये किलो

परवल - 40 रुपये किलो

करेला - 40 रुपये किलो

हरी धनिया- 80 रुपये किलो



लखनऊ में सब्जियों के दाम (फुटकर):

हरी मिर्च - 80 रुपये किलो

अदरक- 200 रुपये किलो

फूल गोभी- 50 रुपये / प्रति पीस

टमाटर- 220 रुपये किलो

घुइयां- 60 रुपये किलो

पालक- 80 रुपये किलो

गाजर- 60 रुपये किलो

आलू - 25 रुपये किलो

लहसुन- 200 रुपये किलो

प्याज- 25 रुपये किलो

नींबू - 80 रुपये किलो

भिंडी - 40 रुपये किलो

तरोई- 40 रुपये किलो

कद्दू - 30 रुपये किलो

लौकी - 30 रुपये किलो

सेम- 40 रुपये किलो

परवल- 60 रुपये किलो

करेला - 60 रुपये किलो

हरी धनिया- 128 रुपये किलो

(UP Vegetable Prices Update)

