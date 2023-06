लखनऊ: यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable price in UP) थोक मंडी में तो कम हो गये हैं, लेकिन फुटकर बाजार में कीमतें उतनी कम नहीं हो रही है. आलू , टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी और गाजर आदि सब्जियों के दाम 10 से 15 रुपये प्रति किलो से भी कम हो गए हैं. सब्जी व्यापारी आरिफ खान के मुताबिक दाम कम होने की सबसे बड़ी वजह सब्जियों की बंपर आवक है. लखनऊ की सब्जी मंडी में खरीदी करने आए शिवम राजपूत ने बताया कि सब्जी के दाम में गिरावट आई है. सब्जियां ताजी और उच्च क्वालिटी की मिल रही हैं.



किसान सीधे ग्राहकों के बेच रहे सब्जियां: सब्जी मंडी में फूलगोभी और टमाटर बेचने आए माल के बबलू रावत ने बताया कि वह खुद थोक मंडी में फुटपाथ पर दुकान लगाकर फूलगोभी बेच रहे हैं. किसानों को इस बार सब्जियों की फसल में काफी नुकसान हुआ है. फूलगोभी 5-10 रुपये किलो में बिक रहा है, जबकि व्यापारी 10 रुपये में भी खरीदने को तैयार नहीं है. साथ ही लौकी के दाम इतने कम है कि 10 रुपये किलो की दर से बेचने में भी दिक्कत आ रही है. इसलिए उन्हें खुद दुकान लगाकर सब्जी बेचनी पड़ रही है.





लखनऊ में सब्जियों के दाम (Vegetable price in Lucknow):



घुइयां- 20 रुपये किलो

प्याज- 12 रुपये किलो

टमाटर- 14 रुपये किलो

आलू- 12 रुपये किलो

नींबू- 70 रुपये किलो

तरोई- 20 रुपये किलो

लहसुन- 80 रुपये किलो

करेला- 30 रुपये किलो

परवल- 50 रुपये किलो

कटहल- 6 रुपये किलो

सेम- 30 रुपये किलो

शिमला मिर्च- 12 रुपये किलो

कद्दू- 8 रुपये किलो

लौकी- 9 रुपये किलो

पालक- 9 रुपये किलो

भिंडी- 20 रुपये किलो

मिर्च- 40 रुपये किलो

गोभी- 7 रुपये पर पीस

गाजर- 10 रुपये किलो

किसान पप्पू के मुताबिक सब्जी के दाम का सबसे बड़ा असर मौसम की वजह से पड़ा है. मौसम के कारण सब्जियां लगातार खराब हो रही हैं. किसान जल्द सब्जियां बेचने की कोशिश कर रहे हैं. उनको सही दाम नहीं मिल पा रहा है. वहीं व्यापारी सरताज खान के मुताबिक मंडी में सब्जी की बंपर आवक के कारण दाम में कमी आ रही है. (Vegetable Price Update)

ये भी पढ़ें- प्रदेश के कई शहरों तक पहुंची मेट्रो को घाटे से उबारने की कोशिशें सिफर!