लखनऊ: यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable price in UP) में लगातार बदलाव हो रहा है. लोकल मंडियों में स्थानीय लहसुन व नींबू की आवक कम हो जाने की वजह से इसके दामों में तेजी आ गई थी. अब नींबू और लहसुन 100 रुपये किलो बिक रहे हैं. हरी साब्जियों में लौकी, कद्दू, शिमला मिर्च, सेम 20 रुपये किलो के भाव बिक रही है.





लखनऊ में सब्जियों के दाम (थोक): करेला 30 रुपये किलो, पालक 15 रुपये किलो, खीरा 15 रुपये किलो, भिंडी 20 रुपये किलो, गाजर 30 रुपये किलो, शिमला मिर्च 20 रुपये किलो, आलू (नया) 15 रुपये किलो, गोभी 10 रुपये पर पीस, टमाटर 30 रुपये किलो, मिर्ची 30 रुपये किलो, प्याज 20 रुपये किलो, लहसुन 60 रुपये किलो, बैंगन (भंटा) 12 रुपये किलो, पत्तागोभी 10 रुपये किलो, सेम 20 रुपये किलो, कद्दू 20 रुपये किलो, लौकी 20 रुपये किलो, परवल 20 रुपये किलो, नींबू 60 रुपये किलो और हरी धनिया 50 रुपये किलो के भाव में बिक रही है.





लखनऊ में सब्जियों के दाम (फुटकर): शिमला मिर्च 30 रुपये किलो, आलू 25 रुपये किलो, गोभी 20 रुपये पर पीस, टमाटर 50 रुपये किलो, मिर्ची 70 रुपये किलो, प्याज 35 रुपये किलो, लहसुन 90 रुपये किलो, बैंगन (भंटा) 20 रुपये किलो, पत्तागोभी 15 रुपये किलो, सेम 40 रुपये किलो, कद्दू 30 रुपये किलो, लौकी 30 रुपये किलो, परवल 50 रुपये किलो, नींबू 90 रुपये किलो, करेला 40 रुपये किलो, पालक 30 रुपये किलो, खीरा 50 रुपये किलो, भिंडी 40 रुपये किलो, गाजर 60 रुपये किलो और हरी धनिया 120 रुपये किलो के भाव से बिक रही है. (UP Vegetable Price Update 8 September 2023)

ये भी पढ़ें- सनातन धर्म नहीं, मिटाने वाले मिट जाते हैं: सीएम योगी आदित्यनाथ