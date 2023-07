लखनऊ: बारिश के चलते यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable price in UP) आसमान छूने लगे हैं. करेला तो महंगा था ही, अब परवल के दाम भी बढ़ गये हैं. बारिश के कारण मिर्च, धनिया, अदरक, भिंडी, तुराई, लौकी और करेला बढ़ी कीमतों पर ही बिक रहे हैं. आवक कम होने से ज्यादातर सब्जियां मंडियों और बाजारों में महंगे दामों पर बिक रही हैं.



परवल के दाम में तेजी आने का कारण आढ़ती बारिश बता रहे हैं. उनका कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में डिमांड वाली साब्जियों के दामों में तेजी कम होने के आसार हैं. धीरे-धीरे पहले की तरह दाम हो जाएंगे. आलू और प्याज के दाम (Vegetable price in Lucknow) छोड़कर लगभग सभी सब्जिया महंगी बिक रही हैं.





लखनऊ में सब्जियों के दाम (फुटकर): शनिवार को लखनऊ की बाजारों में आम दिनों में 30 से 40 रुपया किलोग्राम बिकने वाला परवल 70 से लेकर 80 रुपया प्रति किलोग्राम बिकता नजर आया. वहीं करेला 70 रुपये किलो, पालक 40 रुपये किलो, खीरा 35 रुपये किलो, भिंडी 40 रुपये किलो, गाजर 20 रुपये किलो, शिमला मिर्च 30 रुपये किलो, आलू 20 रुपये किलो, गोभी 25 रुपये पर पीस बिक रही है.

वहीं टमाटर 150 रुपये किलो, मिर्च 200 रुपये किलो, प्याज 22 रुपये किलो, लहसुन 180 रुपये किलो, बैंगन 30 रुपये किलो, पत्ता गोभी 15 रुपये किलो, सेम 40 रुपये किलो, कद्दू 30 रुपये किलो, लौकी 40 रुपये किलो, नीबू 80 रुपये किलो, तरोई 350 रुपये किलो, धनिया 200 रु किलो और घुइयां 50 रु किलो बिक रहा है. (UP Vegetable Price Update 8 July 2023)

