लखनऊ: शहर की मंडियों में मौसमी सब्जियों की बहार देखने को मिल रही है. भिंडी और प्याज के दाम छोड़कर ज्यादातर सब्जियों के दाम कम हुए हैं. यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable price in UP) होने से लोगों ने राहत की सांस ली है. मौसमी सब्जियों के दामों में गिरावट दिख रही है. यह गिरावट फिलहाल थोक मंडियों तक ही सीमित है. शहर की कॉलोनियों में सब्जी बेचने वाले अब भी अधिक दाम पर सब्जियां बेच रहें हैं.



थोक मंडियों में आजकल पालक, कद्दू, गोभी, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, सेम की फली, परवल, धनिया आदि सब्जियों की भरमार देखी जा रही है. अचानक आवक बढ़ने से सब्जियों के दाम (Vegetable price in Lucknow) कम हो रहे हैं. सब्जी विक्रेता सुफियान वारसी ने कहा कि अब स्थानीय किसान भी अपनी सब्जियां लेकर मंडी में सीधे पंहुच रहे हैं. सब्जियां खरीदकर कर दुकान तक लाने में सब्जियों का भाड़ा लगता है. कुछ सब्जी खराब निकल जाती है और ढुलाई में दब जाती है. इस कारण फुटकर में सब्जियों के दाम बढ़ जाते है.





लखनऊ में सब्जियों के दाम (थोक): पालक 20 रुपये किलो, तोराई 15 रुपये किलो, भिंडी 20 रुपये किलो, गाजर 30 रुपये किलो शिमला मिर्च 20 रुपये किलो, आलू 15 रुपये किलो, गोभी 10 रुपये प्रति पीस, मिर्ची 40 रुपये किलो, प्याज 20 रुपये किलो, लहसुन 50 रुपये किलो, बैंगन 20 रुपयेकिलो, पत्तागोभी 8 रुपये किलो, सेम 20 रुपये किलो, कद्दू 10 रुपये किलो, लौकी 15 रुपये किलो, परवल 30 रुपये किलो, नींबू 60 रुपये किलो, टमाटर 30 रुपये किलो, खीरा 15 रुपये किलो, धनिया 40 रुपये किलो, कटहल 15 रुपये किलो, अदरक 50 रुपये किलो थोक के भाव में बिक रही है.



लखनऊ में सब्जियों के दाम (फुटकर): पालक 30 रुपये किलो, तोराई 30 रुपये किलो, भिंडी 40 रुपये किलो, गाजर 50 रुपये किलो, शिमला मिर्च 30 रुपये किलो, आलू 25 रुपये किलो, गोभी 20 रुपये प्रति पीस, टमाटर 50 रुपये किलो, मिर्ची 70 रुपये किलो, प्याज 35 रुपये किलो, लहसुन 90 रुपये किलो, बैंगन 30 रुपये किलो, सेम 40 रुपये किलो, लौकी 25 रुपये किलो, कद्दू 25 रुपये किलो, नींबू 80 रुपये किलो और परवल 40 रुपये किलो खीरा 40 रुपये किलो, धनिया 80 रुपये किलो, कटहल 30 रुपये किलो, अदरक 100 रुपये किलो फुटकर भाव में बिक रही है. (UP Vegetable Price Update 7 September 2023)

