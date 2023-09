लखनऊ: यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable price in UP) में तेजी से बदलाव हो रहा है. टमाटर और अदरक के साथ ही इन दिनों हरी सब्जियों की कीमतों ने लोगों को राहत दे रखी है. लखनऊ की दुबग्गा मंडी में इन दिनों हरी सब्जियों की आवक बढ़ गई है. इसकी वजह से कई सब्जियों के दाम कम हो गये हैं. पिछले माह हरी सब्जियाें के दामों में तेजी आई थी. इस कारण सब्जियां लोगों के बजट से बाहर हो गई थीं.





मण्डी आढ़ती लाला यादव बताते है कि बरसात में टमाटर की कीमत (Vegetable price in Lucknow) आसमान छू रही थी. मगर धीरे-धीरे दाम कम हो गये. आने वाले दिनों मे और भी कमी देखने को मिल सकती है. पहले सब्जी मंडी में बाहर के प्रदेशों से सब्जियां आ रही थीं. इस वजह से दाम बढ़े हुए थे. अब स्थानीय किसानों की सब्जियां तैयार हो गई हैं. ऐसे में इस समय बाजार में हरी सब्जियों की भरपूर आवक हो रही है.



लखनऊ में सब्जियों के दाम:

हरी मिर्च- 70 रुपये किलो

अदरक- 100 रुपये किलो

फूल गोभी- 20 रुपये/प्रति पीस

टमाटर- 50 रुपये किलो

कटहल- 30 रुपये किलो

पालक- 30 रुपये किलो

गाजर- 60 रुपये किलो

आलू - 25 रुपये किलो

घुइयां- 30 रुपये किलो

लहसुन- 120 रुपये किलो

प्याज- 35 रुपये किलो

नींबू- 80 रुपये किलो

भिंडी- 40 रुपये किलो

तोराई- 30 रुपये किलो

कद्दू- 20 रुपये किलो

लौकी- 20 रुपये किलो

सेम- 30 रुपये किलो

परवल- 40 रुपये किलो

करेला- 40 रुपये किलो

धनिया- 90 रुपये किलो

शिमला- 40 रुपये किलो

खीरा- 40 रुपये किलो

अरबी- 70 रुपये किलो

बीन- 50 रुपये किलो

तरोई, भिंडी, परवल और करेला पहले 80 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहे थे. स्थानीय सब्जी बाजार में पहुंचने के बाद इनकी कीमतों में कमी आई है. जिले में बड़े पैमाने पर तरोई, करेला, परवल,कद्दू, बैंगन, मूली तथा टमाटर की पैदावार हो रही है. वहीं आलू और प्याज़ के दाम में 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. (UP Vegetable Price Update 6 September 2023 )

