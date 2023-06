लखनऊ: यूपी में सब्जियों के दाम ( Vegetable price in UP) में इजाफा देखने को मिल रहा है. जानकारों का कहना है कि बारिश के कारण स्थानीय आपूर्ति ठप हो गयी है. बारिश की वजह से बड़ी मात्रा में खेतों में ही सब्जियां सड़ गई हैं.





उत्तर प्रदेश में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली हैं. वहीं बारिश के कारण किचन का बजट (Vegetable price in Lucknow) बिगड़ने लगा है. बारिश के पहले शिमला मिर्च 14 रुपये किलो बिक रही थी, जो अब 18 रुपये किलो बिक रही है. वहीं गोभी के दाम करीब एक सप्ताह पहले 6 रुपये किलो थे, जो अब 10 रुपये किलो हो गई है. 5 रुपये किलो बिकने वाली बंद गोभी अब 10 रुपये प्रति किलो बिक रही है. भिंडी पहले 20 रूपये प्रति किलो बिक रही थी. इसके दाम अब बढ़ गये हैं. टमाटर 25 रुपये किलो बिक रहा था. बारिश के बाद ये 50 रुपये किलो बिक रहा है. वहीं तरोई के दाम 10 रुपये किलो से बढ़कर 15 रुपये किलो हो गये हैं.





लखनऊ में सब्जियों के दाम (थोक):

बन्द गोभी- 8 रुपये किलो

हरी मिर्च- 30 रुपये किलो

अदरक- 130 रुपये किलो

फूल गोभी- 8 रुपये/ प्रति पीस

टमाटर- 45 रुपये किलो

कटहल- 10 रुपये किलो

पालक- 12 रुपये किलो

गाजर- 10 रुपये किलो

आलू-14 रुपये किलो

घुइयां- 20 रुपये किलो

लहसुन- 80 रुपये किलो

प्याज- 15 रुपये किलो

नींबू- 60 रुपये किलो

भिंडी- 20 रुपये किलो

तोराई- 15 रुपये किलो

कद्दू- 8 रुपये किलो

लौकी- 8 रुपये किलो

सेम- 30 रुपये किलो

परवल- 30 रुपये किलो

करेला- 40 रुपये किलो

धनिया- 60 रुपये किलो

थोक व्यापारियों एजाज अहमद, विक्रम मौर्या और परवेज अहमद ने बताया कि इन दिनों टमाटर, मिर्च, धनिया, खीरा, शिमला मिर्च, कद्दू की फसल का समय है. इन फसलों को पानी की जरूरत बेहद कम होती है. लगातार बारिश से टमाटर में रोग हो गया हैं. वहीं अन्य सब्जियां सड़ने लगी हैं. (UP Vegetable Price Update 26 June 2023)

