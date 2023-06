लखनऊ: यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable price in UP) में लगतार उतार चढ़ाव हो रहा है. स्थानीय बड़ियों से आवक कम होने के कारण कई सब्जियों के दाम बढ़ गये हैं. तरोई और भिंडी के दाम शनिवार को एक बार फिर बढ़ गये. लौकी, गोभी, टमाटर, कद्दू की कीमतें पिछले दिनों के मुकाबले कुछ कम हुई हैं. वहीं टमाटर और खीरे के दाम (Vegetable price in Lucknow) में तेजी आई है. साथी ही कुछ हरी सब्जियों में 5 रुपये तक की बढोत्तरी दर्ज की गई है.



लखनऊ में सब्जियों के दाम (थोक):

खीरा- 12 रुपये किलो

प्याज- 12 रुपये किलो

टमाटर- 30 रुपये किलो

आलू- 12 रुपये किलो

नींबू- 60 रुपये किलो

तोरई- 15 रुपये किलो

लहसुन- 70 रुपये

करेला- 30 रुपये किलो

परवल- 40 रुपये किलो

घुइयां- 15 रुपये किलो

सेम- 30 रुपये किलो

शिमला मिर्च- 16 रुपये किलो

कद्दू- 8 रुपये किलो

लौकी- 12 रुपये किलो

पालक- 10 रुपये किलो

भिंडी- 20 रुपये किलो

मिर्च- 40 रुपये किलो

गोभी- 8 रुपये पर पीस

गाजर- 10 रुपये किलो

मण्डी आढ़ती और व्यापारी नरेश यादव बताते है कि सब्जियों के रेट में उतार चढ़ाव का पहला बड़ा कारण डीजल के बढ़े दामों के कारण हो रहा है. डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है. बाहर से आने वाली सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं. इन दिनों सब्जियों के दाम बढ़ने की एक वजह बारिश भी है. बारिश के कारण कुछ सब्जियों को नुकसान पहुंचा है. इसके चलते भी दामों में थोड़ा इजाफा हुआ है. (UP Vegetable Price Update 24 June 2023)

