लखनऊ: यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable price in UP) गिरने से लोगों को कुछ राहत मिली है. उत्तर प्रदेश में प्री मानसून बारिश से खेतों में तैयार हो रही बहुत सी सब्जियों को नुकसान पहुंचा था. इसके बाद बाहर से सब्जियों की आवक भी कम हो गई. इसकी वजह से सब्जियों के दामो में तेजी आ गई. गुरुवार को कई सब्जियों के दाम कम हो गये. हरी धनिया पिछले हफ्ते 100 रुपये किलो बिक रही थी. गुरुवार को यह 20 रुपये किलो के भाव (Vegetable price in Lucknow) से बिकती नजर आयी.