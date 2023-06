लखनऊ: अचानक यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable price in UP) बढ़ गये हैं. दो दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है. लखनऊ में थोक व्यापारियों के अनुसार शहर में सब्जी की स्थानीय आपूर्ति नहीं हो पा रही है. बारिश के कारण बड़ी मात्रा में खेतों में ही लगी सब्जियों को नुकसान पंहुचा है. यही कारण है कि जो सब्जी तीन दिनों पहले 10 रुपये किलो बिक रही थी, वो अब 15 रुपये किलो बिक रही है.



लखनऊ में शुक्रवार को शिमला मिर्च 14 रुपये किलो बिक रहा थी. जिस गोभी के दाम करीब एक सप्ताह पहले 7 रुपये किलो थे. वो अब 10 रुपये किलो बिक रही है. 5 रुपये किलो बिक रही बंद गोभी अब 10 रुपये प्रति किलो बिक रही है. भिंडी 15 प्रति किलो बिक रही थी, जो आज 25 रुपये किलो बेची जा रही है. टमाटर के दाम (Vegetable price in Lucknow) कुछ दिन पहले तक 12 रुपये किलो था, लेकिन आज 30 रुपये किलो बिक रहा है.



लखनऊ में सब्जियों के दाम (थोक):

हरी मिर्च- 30 रुपये किलो

अदरक- 125 रुपये किलो

फूल गोभी- 8 रुपये/प्रति पीस

टमाटर- 30 रुपये किलो

घुइयां- 15 रुपये किलो

पालक- 10 रुपये किलो

गाजर- 10 रुपये किलो

पुराना आलू- 14 रुपये किलो

लहसुन- 60 रुपये किलो

प्याज- 14 रुपये किलो

नींबू- 60 रुपये किलो

भिंडी- 20 रुपये किलो

तोराई- 15 रुपये किलो

कद्दू- 7 रुपये किलो

लौकी- 10 रुपये किलो

सेम- 30 रुपये किलो

परवल- 40 रुपये किलो

करेला- 40 रुपये किलो

धनिया- 50 रुपये किलो

थोक व्यापारियों एजाज अहमद, विक्रम मौर्या और परवेज अहमद ने बताया कि इन दिनों टमाटर, मिर्च, धनिया, खीरा, शिमला मिर्च, कद्दू की फसल का समय है. इन फसलों को पानी की जरूरत बेहद कम होती है. बारिश से टमाटर को रोग लगने लगा. वहीं अन्य सब्जियां सड़ने लगी हैं. इससे भाव मे तेजी आई है. जैसे-जैसे मौसम साफ होगा सब्जियों के दाम पहले जैसे हो जाएंगे. (UP Vegetable Price Update 23 June 2023)

