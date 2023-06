लखनऊ: यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable price in UP) में उछाल देखने को मिल रहा है. हरी सब्जियों के दाम स्थिर हैं. कुछ सब्जियों के दाम कम हुए हैं. थोक में कद्दू 5 रुपये किलो बिक रहा है. वहीं फुटकर कद्दू को 10 रुपये किलो बेचा जा रहा है. करेला, लौकी और नींबू के भी फुटकर दाम थोक से दोगुने हो गए हैं.



दुबग्गा नवीन मंडी में सब्जियों के थोक रेट (Vegetable price in Lucknow) की बात करें, तो गुरुवार को प्रति किलो में तरोई मंडियो में 10 रुपये किलो, कद्दू 5 रुपये किलो, लौकी 10 रुपये किलो, परवल 30 रुपये किलो, खीरा 20 रुपये किलो, नींबू 60 रुपये किलो में थोक मंडी में बिक रहा है. वहीं फुटकर में तरोई 25 रुपये किलो बिक रही है. वहीं थोक में 15 रुपये किलो बिकने वाली भिंडी 30 रुपये किलो भाव में फुटकर में बेचा जा रही है.





लखनऊ में सब्जियों के दाम (थोक):

आलू- 12 रुपये किलो

प्याज- 15 रुपये किलो

टमाटर- 25 रुपये किलो

घुइयां- 10 रुपये किलो

नींबू- 60 रुपये किलो

तरोई- 10 रुपये किलो

लहसुन- 70 रुपये किलो

करेला- 30 रुपये किलो

परवल- 30 रुपये किलो

कटहल- 10 रुपये किलो

सेम- 30 रुपये किलो

शिमला मिर्च- 16 रुपये किलो

कद्दू- 5 रुपये किलो

लौकी- 10 रुपये किलो

पालक- 10 रुपये किलो

भिंडी- 15 रुपये किलो

मिर्च- 40 रुपये किलो

गोभी- 7 रुपये पर पीस

गाजर- 10 रुपये किलो



लखनऊ में सब्जियों के दाम (फुटकर):



आलू- 18 रुपये किलो

प्याज- 20 रुपये किलो

टमाटर- 40 रुपये किलो

घुइयां- 20 रुपये किलो

नींबू- 90 रुपये किलो

तरोई- 20 रुपये किलो

लहसुन- 100 रुपये किलो

करेला- 50 रुपये किलो

परवल- 50 रुपये किलो

कटहल- 15 रुपये किलो

सेम- 40 रुपये किलो

शिमला मिर्च- 20 रुपये किलो

कद्दू- 10 रुपये किलो

लौकी- 15 रुपये किलो

पालक- 15 रुपये किलो

भिंडी- 25 रुपये किलो

मिर्च- 60 रुपये किलो

गोभी- 10 रुपये पर पीस

गाजर- 15 रुपये किलो



मण्डी उपाध्यक्ष लाला यादव बताते है कि दो दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से गर्मी से तो राहत मिली है. बारिश के चलते मंडियों में सब्जियो की आवक कम हो गयी. अगर आने वाले दिनों में बारिश होती रही, तो खेतो में ही तैयार हो रही सब्जियो में कई तरह के रोग लगने के साथ ही सड़ने लगेंगी. इससे सब्जियों के दामों में तेजी आ सकती है. (UP Vegetable Price Update 22 June 2023)

