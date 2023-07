लखनऊ: यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable price in UP) लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं. टमाटर, लहसुन और हरी धनिया महंगा होता जा रहा है. पिछले एक हफ्ते से बारिश कम होने के कारण कुछ सब्जियों के दाम 5 से 10 रुपये कम हुए हैं. लहसुन, धनिया, परवल और भिंडी की कीमत (Vegetable price in Lucknow) ज्यादा होने की वजह से लोगों ने इनको खरीदना कम कर दिया है. आज कल तरोई, आलू और प्याज खूब बिक रहा है.



लखनऊ में सब्जियों के दाम (थोक):

हरी मिर्च- 50 रुपये किलो

अदरक- 180 रुपये किलो

फूल गोभी- 15 रुपये/प्रति पीस

टमाटर- 100 रुपये किलो

घुइयां- 25 रुपये किलो

पालक- 20 रुपये किलो

गाजर- 15 रुपये किलो

पुराना आलू- 15 रुपये किलो

बींस - 80 रुपये किलो

लहसुन- 130 रुपये किलो

प्याज- 14 रुपये किलो

नींबू- 60 रुपये किलो

भिंडी- 30 रुपये किलो

तरोई- 15 रुपये किलो

कद्दू- 18 रुपये किलो

लौकी- 15 रुपये किलो

सेम- 30 रुपये किलो

परवल- 70 रुपये किलो

करेला- 50 रुपये किलो

धनिया- 200 रुपये किलो



लखनऊ में सब्जियों के दाम (फुटकर):

हरी मिर्च- 80 रुपये किलो

अदरक- 260 रुपये किलो

फूल गोभी- 30 रुपये/प्रति पीस

टमाटर- 160 रुपये किलो

बींस- 120 रुपये किलो

पालक- 30 रुपये किलो

गाजर- 25 रुपये किलो

पुराना आलू -20 रुपये किलो

घुइयां- 40 रुपये किलो

लहसुन- 180 रुपये किलो

प्याज- 20 रुपये किलो

नींबू- 80 रुपये किलो

भिंडी- 40 रुपये किलो

तरोई- 25 रुपये किलो

कद्दू- 40 रुपये किलो

लौकी- 35 रुपये किलो

सेम- 50 रुपये किलो

परवल-120 रुपये किलो

करेला- 90 रुपये किलो

धनिया- 180 रुपये किलो

राहुल, फाजिल, आशीष और संध्या ने बताया कि किचन के बजट के मुताबिक ही वह सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं. टमाटर, अदरक और लहसुन भी जरूरत के मुताबिक ही खरीद रहे हैं. फिलहाल आलू और प्याज के दाम उनके बजट में हैं. (UP Vegetable Price Update 22 July 2023)

