लखनऊ: यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable price in UP) में तेजी से बदलाव हो रहा है. पिछले दिनों के मुकाबले कई सब्जियों के दाम काफी कम हो गये हैं. वहीं कुछ के दाम अब भी आसमान छू रहे हैं. अक्टूबर में हरी मिर्च 60 रुपये किलो बिक रही थी. मंगलवार को थोक बाजार में इसके दाम 20 रुपये किलो हो गये हैं. वहीं फुटकर बाजार में इसकी कीमत अब भी 40 रुपये किलो तक है. पिछले 4 दिनों में हरी मिर्च की कीमतों में 50 फीसदी से अधिक की गिरावट आयी है. खीरा, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और बैंगन जैसी सब्जियां सस्ती होने से लोगों को राहत मिली है. टमाटर अब भी 40 रुपये प्रति किलो बिक रहा है. आलू 20 रुपये प्रति किलो (Vegetable price in Lucknow) बेचा जा रहा है. भिंडी और तरोई अब भी महंगे बिक रही हैं.