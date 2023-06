लखनऊ: यूपी में सब्जियों का दाम (Vegetable price in UP) भरपूर आवक के कारण कम हो रहे हैं. कुछ सब्जियों के दाम तो 50-80 फीसदी तक कम हो गए हैं. पिछले कुछ दिनों से करेला और परवल 60-70 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा था. इनके दाम गिरकर अब 30 रुपये किलो हो गये हैं. अन्य हरी सब्जियों की कीमतों में भी गिरावट आई है. व्यापारियों का कहना है कि तापमान में कमी आते ही सब्जियों के दाम बढ़ने लगेंगे.



सब्जी विक्रेता राजवीर सिंह ने बताया कि पहले परवल और करेले की स्थानीय आवक नहीं हो रही थी. इससे इनके दाम तेजी से बढ़ रहे थे. इन दिनों लोकल सब्जी आ रही है. इससे दाम कम हो गये हैं. इधर 15 रुपये किलो तक बिकने वाला कद्दू आजकल 4 रुपये किलो बिक रहा है. गोभी, पत्ता गोभी 6-8 रुपये प्रति किलो मिल रहे हैं. मिर्ची, शिमला मिर्ची, पालक सहित अन्य सब्जियां आधे से कम दाम (Vegetable price in Lucknow) पर मिल रही हैं.



लखनऊ में सब्जियों का दाम (थोक): मटर 60 रुपये किलो, करेला 25 रुपये किलो, पालक 10 रुपये किलो, खीरा 10 रुपये किलो, भिंडी 15 रुपये किलो, गाजर 10 रुपये किलो, शिमला मिर्च 12 रुपये किलो, गोभी 8 रुपये प्रति पीस, टमाटर 25 रुपये किलो, मिर्ची 30 रुपये किलो, प्याज 15 रुपये किलो, लहसुन 80 रुपये किलो, बैंगन (भांटा) 8 रुपये किलो, पत्तागोभी 6 रुपये किलो, सेम 20 रुपये किलो, कद्दू 5 रुपये किलो, लौकी 12 रुपये किलो, परवल 30 रुपये किलो और नींबू 70 रुपये किलो, तरोई 8 रुपये किलो, धनिया 60 रुपये किलो, अदरक 120 रुपये किलो और करेला 30 रुपये किलो बिक रहा है. (UP Vegetable Price Update 21 June 2023)

