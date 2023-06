लखनऊ: यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable price in UP) कम होने से लोगों को काफी राहत मिली है. सहालग के मौसम में अक्सर तवे वाली सब्जियां भिंडी, तरोई, करेला, परवल आदि महंगी हो जाती थीं. लेकिन आज कल इन सब्जियों के दाम कम हो गये हैं. सहालग में कद्दू, लौकी, आलू, बैगन, शिमला मिर्च और हरी साब्जियां काफी सस्ती मिल रही हैं.





लखनऊ में सब्जियों के दाम (थोक): करेला 25 रुपये किलो, पालक 10 रुपये किलो, खीरा 10 रुपये किलो, भिंडी 20 रुपये किलो, तरोई 8 रुपये किलो, गाजर 10 रुपये किलो, शिमला मिर्च 10 रुपये किलो, आलू (नया) 10 रुपये किलो, गोभी 6 रुपये पर पीस, टमाटर 25 रुपये किलो, मिर्ची 30 रुपये किलो, प्याज 14 रुपये किलो, लहसुन 70 रुपये किलो, बैंगन (भंटा) 8 रुपये किलो, पत्तागोभी 5 रुपये किलो, सेम 20 रुपये किलो, कद्दू 5 रुपये किलो, लौकी 10 रुपये किलो, परवल 160 रुपये किलो और नींबू 60 रुपये किलो, धनिया 40 रुपये किलो, कटहल 4 रुपये किलो के भाव (Vegetable price in Lucknow) में बिक रहा है.





लखनऊ में सब्जियों के दाम (फुटकर): शिमला मिर्च 16 रुपये किलो, आलू (नया) 12 रुपये किलो, गोभी 10 रुपये प्रति पीस, टमाटर 40 रुपये किलो, मिर्ची 40 रुपये किलो, प्याज 20 रुपये किलो, लहसुन 100 रुपये किलो, बैंगन (भंटा) 15 रुपये किलो, पत्तागोभी 8 रुपये किलो, सेम 40 रुपये किलो, कद्दू 10 रुपये किलो, लौकी 12 रुपये किलो, परवल 40 रुपये किलो और नींबू 80 रुपये किलो, तरोई 20 रुपये, करेला 50 रुपये किलो, पालक 15 रुपये किलो, खीरा 15 रुपये किलो, भिंडी 25 रुपये किलो, गाजर 12 रुपये किलो, कटहल 8 रुपये किलो बिक रहा है. (UP Vegetable Price Update)

