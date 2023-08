लखऊ: यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable price in UP) कुछ कम हो गये हैं. टमाटर पिछले हफ्ते 200 रुपये किलो बिक रहा था. इसके दाम घटकर अब 80 रुपये किलो हो गये हैं. दुब्बगा सब्जी मंदी के अध्यक्ष लाला यादव ने बताया कि टमाटर की अलग-अलग क्वालिटी बाजार में है. छोटे साइज के टमाटर की थोक कीमत 60 रुपये किलो है और बड़े साइज के टमाटर की कीमत 20 रुपये किलो ज्यादा है.



लखनऊ में सब्जियों के दाम (थोक):

हरी मिर्च - 50 रुपये किलो

अदरक- 160 रुपये किलो

फूल गोभी - 40 रुपये / प्रति पीस

टमाटर- 60 रुपये किलो

घुइयां- 45 रुपये किलो

पालक- 60 रुपये किलो

गाजर- 50 रुपये किलो

आलू- 14 रुपये किलो

लहसुन- 160 रुपये किलो

प्याज- 22 रुपये किलो

नींबू - 50 रुपये किलो

भिंडी - 30 रुपये किलो

तरोई- 30 रुपये किलो

कद्दू- 22 रुपये किलो

लौकी - 20 रुपये किलो

सेम- 30 रुपये किलो

परवल - 40 रुपये किलो

करेला - 40 रुपये किलो

हरी धनिया- 80 रुपये किलो



लखनऊ में सब्जियों के दाम (फुटकर):

हरी मिर्च - 80 रुपये किलो

अदरक- 200 रुपये किलो

फूल गोभी- 50 रुपये / प्रति पीस

टमाटर- 90 रुपये किलो

घुइयां- 60 रुपये किलो

पालक- 80 रुपये किलो

गाजर- 60 रुपये किलो

आलू - 25 रुपये किलो

लहसुन- 200 रुपये किलो

प्याज- 25 रुपये किलो

नींबू - 80 रुपये किलो

भिंडी - 40 रुपये किलो

तरोई- 40 रुपये किलो

कद्दू - 30 रुपये किलो

लौकी - 30 रुपये किलो

सेम- 40 रुपये किलो

परवल- 60 रुपये किलो

करेला - 60 रुपये किलो

हरी धनिया- 128 रुपये किलो



लखनऊ में फुटकर विक्रेता मुजीब और शानू का कहना है कि टमाटर की कीमत (Vegetable price in Lucknow) कम होने से काफी घाटा उठाना पड़ा है. इन्होंने बताया कि टमाटर की कीमत ज्यादा होने से दूसरी अन्य सब्जियों से भी लोगों ने दूरी बना ली थी. (UP Vegetable Price Update 17 August 2023)

