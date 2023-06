लखनऊ: प्रदेश की लोकल मंडियों में लहसुन और नींबू के दाम फिर से बढ़ रहे हैं. वहीं प्याज की कीमतों में गिरावट बनी हुई है. कई हरी सब्जियों की कीमतों में कमी आने से लोगों ने राहत की सांस ली है. दुबग्गा सब्जी मंडी के आढ़तियों का कहना है कि थोक में लहसुन और टमाटर की कीमतों में इजाफा हुआ है. हरी सब्जियों की आवक बढ़ने से कीमतों में गिरावट हुई है. कई राज्यों से प्याज आने के कारण दाम कम होते जा रहे हैं.



दुबग्गा सब्जी मंडी के आढ़ती और अध्य्क्ष परवेज हुसैन ने बताया कि यहां प्याज की आवक पहले से काफी बेहतर हो गयी है. थोक मंडी (Vegetable price in Lucknow) में प्याज की कीमत प्रति किलो 10 से 12 रुपये तक है. टमाटर की कीमतों मे तेजी आई है. वहीं लोकल मंडियों में लहसुन और नींबू की कीमतों में प्रति किलो 20 रुपये किलो तक का इजाफा देखने को मिल रहा है.





लखनऊ में सब्जियों के दाम (थोक भाव):

मटर- 15 रुपये किलो

धनिया- 35 रुपये किलो

अदरक- 120 रुपये किलो

पालक- 8 रुपये किलो

टमाटर- 22 रुपये किलो

भिंडी- 15 रुपये किलो

तरोई- 9 रुपये किलो

गोभी- 7 रुपये किलो

पत्ता गोभी- 5 रुपये किलो

खीरा- 7 रुपये किलो

पलवल- 30 रुपये किलो

हरी मिर्च- 30 रुपये किलो

करेला- 30 रुपये किलो

गाजर- 7 रुपये किलो

मूली- 5 रुपये किलो

आलू- 12 रुपये किलो

प्याज- 12 रुपये किलो

बैगन- 12 रुपये किलो

नींबू- 70 रुपये किलो

लहसुन- 80 रुपये किलो

यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable price in UP) की बात की जाए तो तरोई और भिंडी की कीमतों में गिरावट हो रही है. 15 दिन पहले तक 15 रुपये प्रति किलो तक बिकने वाला लौकी अब 6 से 8 रुपये किलो तक बिक रही है. इसके अलावा गोभी, बैगन समेत अन्य सब्जियों की कीमतों में कमी आई है. हमेशा थोक रेट से लोकल मंडियों में कीमतों में फर्क रहता है. इसका मुख्य कारण लोडिंग, अनलोडिंग, किराया के अलावा सब्जियों का खराब होना बताया जाता है. प्याज और टमाटर कई बार खराब निकल जाते हैं. (UP Vegetable Price Update)

