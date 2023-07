लखनऊ: यूपी में सब्जियों के दाम (Vegetable price in UP) लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गये हैं. आलू-प्याज के दाम स्थिर होने के कारण लोगों को थोड़ी राहत जरूर है.हरी सब्जियों के भाव में प्रतिदिन बढ़ोतरी जारी है.



आलू प्याज़ व्यापारी एजाज अहमद ने बताया कि प्रदेश में सब्जी मंडी (Vegetable price in Lucknow) में चल रहे आलू के दाम की बात करें, तो आलू और प्याज 16 से 18 रुपये प्रति किलो थोक भाव से बिक रहा है. वहीं स्थानीय मंडियो में 20 से 25 रुपए प्रतिकिलो बिक रहा है. वहीं हरी सब्जियों, टमाटर, अदरक, हरी धनिया के दामों ने आम आदमी के रसोई का बजट बिगाड़ दिया है. वहीं सलाद के तौर पर इस्तेमाल होने वाले टमाटर के दाम सुनकर ही लोग परेशान हो जा रहे हैं.



लखनऊ में सब्जियों के दाम (फुटकर):

हरी मिर्च- 160 रुपये किलो

अदरक- 280 रुपये किलो

फूल गोभी- 60 रुपये/ प्रति पीस

टमाटर- 170 रुपये किलो

पालक- 40 रुपये किलो

गाजर- 30 रुपये किलो

आलू- 25 रुपये किलो

कटहल- 25 रुपये किलो

लहसुन- 180 रुपये किलो

प्याज- 22 रुपये किलो

नींबू- 60 रुपये किलो

भिंडी- 50 रुपये किलो

तोराई- 30 रुपये किलो

कद्दू- 30 रुपये किलो

लौकी- 40 रुपये किलो

सेम- 40 रुपये किलो

परवल- 110 रुपये किलो

करेला- 70 रुपये किलो

धनिया- 220 रुपये किलो

शिमला- 80 रुपये किलो

खीरा- 40 रुपये किलो

अरबी- 100 रुपये किलो

घुइयां- 60 रुपये किलो

सब्जियों की महंगाई के इस दौर में आलू और प्याज के स्थिर दाम राहत दे रहे हैं. लगातार सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी से आम आदमी कम सब्जियां खरीद रहा है. लोग किसी तरह किचन के बजट के मुताबिक खर्च चला रहे हैं. वहीं ज्यादातर सब्जियों के दामों में तेजी देखने को मिल रही है. लखनऊ में भिंडी, तोराई 40 से 50 रुपये किल में बिक रही है. कद्दू, लौकी, खीरा, पालक के दाम 30 से 40 रुपये किलो तक पहुंच गये हैं. बैगन, परवल, करेला और गोभी का भाव 60 से 70 रुपये किलो है. (UP Vegetable Price Update 15 July 2023)

