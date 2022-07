लखनऊ: प्रदेश वासियों को जल्द ही गर्मी और उमस (UP Weather Report) से राहत मिल सकती है. मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश में गरज और चमक के साथ छिटपुट बारिश (up weather forecast) होने की संभावना बनी हुई है. मंगलवार को जहां प्रदेश के कुछ जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश (rain in up today) हो सकती है. वहीं, बुधवार (20 जुलाई) से सोमवार (24 जुलाई) तक पूरे राज्य में झमाझम बारिश होने की संभावना है.

प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी और उमस का देखने को मिल रही है. सोमवार को जहां राजधानी लखनऊ में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, प्रयागराज और नोएडा में तामपान 37 डिग्री सेल्सियस रहा. आइए जानते है प्रदेश के अन्य जिलों के मौसम के हाल के बारे में.

मौसम का हाल

