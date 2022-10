Mulayam Funeral LIVE: राजकीय सम्मान के साथ मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार

राजकीय सम्मान के साथ मुलायम सिंह यादव का हुआ अंतिम संस्कार. अखिलेश यादव ने अपने पिता को दी मुखाग्नि

ईडी ने अब्बास अंसारी के खिलाफ जारी किया लुक आउट नोटिस

जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय(Enforcement Directorate) ने सख्त कार्रवाई की है. ईडी ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे (Mukhtar Ansari son) अब्बास अंसारी के खिलाफ लुक आउट नोटिस (look out notice against Abbas Ansari) जारी किया है.

पिता के 37 साल बाद पुत्र डीवाई चंद्रचूड़ बनेंगे चीफ जस्टिस, ऐसा होगा पहली बार

भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की. जस्टिस चंद्रचूड़ 50वें CJI बनने वाले हैं और 9 नवंबर को पदभार ग्रहण करेंगे.

गोंडा में समुदाय विशेष पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बवाल, आरोपी समेत 24 को गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर गोंडा में जमकर बवाल हुआ. समुदाय विशेष के लोगों ने आरोपी के घर में पथराव किया और मारपीट की. फिलहाल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मोर्चा संभाला है. पुलिस ने इस मामले में 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है.

BHU में फीस वृद्धि को लेकर छात्र होंगे लामबंद, 15 अक्टूबर से करेंगे अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन

बीएचयू में फीस वृद्धि (Fee hike in Banaras Hindu University) को लेकर छात्र लामबंद होंगे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (Bharatiya Vidyarthi Parishad Poster) ने 15 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना देने का एलान किया है.

IND vs SA: टीम इंडिया की शानदार गेंदबाजी, 19 ओवर में दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 67/5

भारत और दक्षिण अफ्रीका (IND vs SA 3rd ODI) के बीच यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमें सीरीज में फिलहाल 1-1 की बराबरी पर हैं.

हिजाब विरोध के समर्थन में उतरी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, कैमरे के सामने उतारे कपड़े, देखें वीडियो

ईरान में हिजाब विरोध प्रदर्शन में बॉलीवुड एक्ट्रेस एल्नाज नौरोजी ने कैमरे के सामने कपड़े उतारते हुए महिला अधिकारों की बात कही है. एक्ट्रेस ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन किया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह (Jay Shah) लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए बीसीसीआई सचिव बने रहेंगे.

लेबनान के साथ समुद्री सीमा को लेकर इज़राइल ने किया ऐतिहासिक समझौता

इज़राइल (Israel) और लेबनान (Lebanon) के बीच समुद्री सीमा को लेकर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है. लेकिन अब इज़राइल के प्रधानमंत्री येर लापिद (Israel's Prime Minister Yair Lapid) ने जानकारी दी है कि उनके देश में पड़ोसी लेबनान के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है.

eVTOL : ट्रैफिक जाम में फंसने से मिलेगी 'मुक्ति', आ रही उड़ने वाली इलेक्ट्रिक टैक्सी

शहरी इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह जाने में ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या होती है. लेकिन अगर यह टेस्टिंग सफल हो गई, तो लोगों को ट्रैफिक की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी. जी हां, यह परीक्षण है उड़ने वाली इलेक्ट्रिक कार का. दुबई में इसका परीक्षण किया जा रहा है. Chinese firm tests electric flying taxi in Dubai.