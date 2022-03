मर्डर आरोपी बना IIT टॉपर, जानें कैसे?

घर, स्कूल और कॉलेज में पढ़कर तो लाखों छात्रों ने अपनी मंजिल हासिल की है. लेकिन बिहार के एक नौजवान ने जेल में रहकर अपना भविष्य संवार (IIT Preparation In Jail) लिया. जेल में बंद कैदी से शायद ही कोई ऐसी उम्मीद कर सकता है. लेकिन नवादा मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी कौशलेंद्र कुमार ने आईआईटी क्वालीफाई (Kaushalendra From Nawada Qualified IIT-JAM Exam From Jail) करके सबको चौंका दिया. सूरज को इस परीक्षा में 54 वां रैंक मिला है, जिसकी चर्चा पूरे नवादा में हो रही है.

IPL 2022: धोनी ने छोड़ी कप्तानी, जडेजा को मिली CSK की कमान

इंडियन प्रीमियर लीग में गुरुवार को बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है. धोनी की जगह अब ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को सीएसके की कमान सौंपी गई है.

शादीशुदा लोगों को मिलेंगे 10 हजार! जानें कैसे?

शादीशुदा लोगों के लिए एक खुशखबरी है. मोदी सरकार बढ़ापा संवारने के लिए 10 हजार रुपए की पेंशन योजना चला रही है. इस स्कीम का लाभ लेने के लिए पति-पत्नी को पहले अटल पेंशन योजना में पैसा लगाना होगा. बता दें कि पति-पत्नी अलग खाता खोलकर भी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं.

VIP को झटका देकर बीजेपी बनी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी

बिहार में वीआईपी चीफ मुकेश साहनी ( VIP Chief Mukesh Sahni) को झटका देने के बाद बीजेपी अब विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है. इसके साथ ही कल तक सबसे बड़ी पार्टी का दम भरने वाला आरजेडी दूसरे नंबर पर आ गया है. जानें अब विधानसभा में क्या है दलगत स्थिति...

राज्य सभा में उठा 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का मुद्दा

संसद में बजट सत्र के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठाया गया. राज्य सभा में भाजपा सांसद डीपी वत्स ने कहा कि ओडिशा विधानसभा में इस संबंध में प्रस्ताव पारित हुआ है, जो केंद्र सरकार के पास भेजी गई है. सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि एक सवाल के जवाब में संसद में सरकार ने कहा, '...कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला है.'

गंदे यूनिफॉर्म पर बवाल: शिक्षक ने छात्रा को पीटा, परिजनों से भी की अभद्रता

हमीरपुर के उपरांखा गांव में एक शिक्षक ने गंदे यूनिफॉर्म को लेकर कक्षा एक की छात्रा की पिटाई कर विद्यालय से बाहर निकाल दिया. वहीं शिकायत करने पहुंचे छात्रा के परिजनों से भी शिक्षक ने अभद्रता की. परिजनों ने इसकी शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी और पुलिस से की है.

योगी मंत्रिमंडल में आगरा के विधायकों की दावेदारी काफी मजबूत, जानें क्या है स्थिति

आगरा से भाजपा के सभी 9 विधायकों ने जीत हासिल की है. ऐसे में योगी सरकार पर मंत्रिमंडल में आगरा को प्रतिनिधित्व देने का जबरदस्त दबाव है. आगरा के 9 में 4 विधायकों की मंत्रिमंडल में दावेदारी को नजरंदाज करना काफी मुश्किल होगा. पिछली योगी सरकार में भी आगरा से तीन विधायकों को राज्यमंत्री बनाया गया था.

'द कश्मीर फाइल्स' ने कमा लिए 200 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर तोड़े कई रिकॉर्ड

गुरुवार को ‘द कश्मीर फाइल्स’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता है कि फिल्म कोविड-19 के बाद से खुले सिनेमाघरों में 200 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई है.

Women's World Cup: इंग्लैंड ने पाकिस्तान को नौ विकेट से दी शिकस्त

आईसीसी महिला विश्व कप में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड की महिला टीम ने पाकिस्तान की महिला टीम को नौ विकेट से करारी शिकस्त दी. पाकिस्तान टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 105 रन पर ऑल आउट हो गई. वहीं, जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम ने महज 19.2 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर लिया.

रूस ने कई अमेरिकी राजनयिकों को किया निष्कासित : विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा, हम अमेरिकी दूतावास को 23 मार्च को रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से 'अस्‍वीकार्य व्‍यक्ति' घोषित किए गए राजनयिकों की एक सूची मिलने की पुष्टि करते हैं. यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद दोनों देशों के बीच शब्दों और प्रतिबंधों की जंग तेज हो गई है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप