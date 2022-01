भारत में कोरोना के एक लाख से अधिक नए मरीज, ओमीक्रोन के 3,007 केस

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैलने लगा है. पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के नए मामलों के आकड़े सामने आए हैं, जो कि डराने वाले हैं. देश में एक दिन में 1,17,100 नए मामले (corona cases in india) सामने आए हैं. जिसे मिलाकर संक्रमितों की संख्या 3,52,26,386 हो गई है. वहीं, ओमीक्रोन के मामलों (omicron cases in india) में भी इजाफा हो रहा है. अब तक देश में नए स्वरूप ओमीक्रोन (corona new variant omicron) के 3,007 मामले दर्ज किये जा चुके हैं. यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई है.

कोरोना का असर, 20 जनवरी तक बंद रहेंगे दिल्ली के 170 ऐतिहासिक स्मारक

दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) ने सभी संरक्षित इमारतों (centrally protected monuments closed) को बंद करने का आदेश दिया है. इन स्मारकों में पर्यटकों की एंट्री 20 जनवरी तक बंद रहेंगी. इसके अलावा पटना और कोलकाता क्षेत्र में आने वाले स्मारकों को भी बंद कर दिया गया है.



चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, लोकसभा-विधानसभा चुनाव में अधिक पैसे खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार

निर्वाचन आयोग ने कानून मंत्रालय की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी है. लोकसभा के लिए 95 लाख, और विधानसभा चुनाव के लिए 40 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे. पढ़ें पूरी खबर...



जम्मू-कश्मीर: बडगाम के चडूरा में मुठभेड़ शुरू, आतंकियों के फंसे होने का शक

सुरक्षाबलों को बडगाम के चडूरा में आतंकियों के होने की सूचना मिली. इसके बाद इलाके में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया. मौके पर कई आतंकियों के होने का शक है.



नेपाल में भूकंप, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं

नेपाल में बृहस्पतिवार रात 11:59 पर बगलुंग (earthquake in Baglung, Nepal) से 36 किलोमीटर पश्चिम में मध्य-पहाड़ी क्षेत्र में भूकंप का झटका महसूस किया गया.



SC ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव की याचिका पर कलकत्ता HC का आदेश किया रद्द

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक आदेश बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया. उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय की अर्जी को कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने के केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेश को खारिज कर दिया था.



कोरोना संक्रमित स्वास्थ्यकर्मियाें से मिलने के बाद बाेले स्वास्थ्य मंत्री, इनके स्वस्थ रहने से ही देश सुरक्षित

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडवीया ने बृहस्पतिवार को एम्स में पीपीई किट पहनकर कोरोना संक्रमित स्वास्थ्यकर्मियों का हाल चाल लिया और उनकी हौसला अफजाई की. साथ ही उनके शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना की.



गजवातुल हिंद के पांच आतंकियों के खिलाफ NIA ने दाखिल की चार्जशीट

देश में अशांति फैलाकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध (war against india) छेड़ने, उत्तर प्रदेश में ब्लास्ट करने व हथियार एकत्र करके आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोपों में गिरफ्तार अंसार गजवातुल हिंद (Gajwatul Hind) के आतंकी मुशीरुद्दीन, मिनहाज, शकील, मुस्तकीम और मोहम्मद मोईद के खिलाफ एनआईए ने विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर (Chargesheet filed in special court) दी है.



UP Weather Update: बारिश और हवाओं ने गिराया दिन का तापमान, जानें अपने शहर का हाल

उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में परिवर्तन हुआ है. बुधवार से ही कई जिलों में बादल छाए हुए हैं. वहीं, रुक-रुक कर बारिश हो रही है. दिन में बादल छाए रहने व हवा चलने से दिन के तापमान में काफी गिरावट देखी गई.



WHO की चेतावनी, जानलेवा है ओमीक्रोन वैरिएंट, 'हल्का' मानने की गलती न करें

यह खबर उन लोगों के लिए है जो ओमीक्रोन वैरिएंट को हल्का मानकर आज भी लापरवाही कर रहे हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक डॉ टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस ने चेतावनी दी है कि कोरोना के ओमीक्रोन वैरिएंट को माइल्ड या हल्का मानने की गलती न करें. संक्रमण की तादाद बढ़ने पर यह डेल्टा की तरह ही लोगों की जान ले रहा है.