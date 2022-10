लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर यूएस प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात होगी. इसमें उत्तर प्रदेश में फरवरी में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर चर्चा होगी. साथ ही यूपी में बेहतर माहौल सहित तमाम मुद्दों पर भी खास बातचीत की जाएगी.



US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (US India Strategic Partnership Forum) का 31 सदस्यीय दल आज CM योगी से मिलेगा. बता दें कि सीएम योगी के UP में निवेश की अपार संभावनाओं से अन्य देश आकर्षित हुए हैं. GIS-23 को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. US के लिए UP में निवेश का रास्ता बनाने के लिए सरकार ने 'US फोरम' बनाने का प्लान तैयार किया है. 24 घंटे के अंदर विदेशों से आए प्रतिनिधिमंडल की सीएम योगी के साथ यह दूसरी बड़ी मुलाकात है.



