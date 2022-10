लखनऊ: यूपी में अक्टूबर के शुरुआत में हुई जोरदार (UP WEATHER UPDATE) बारिश की वजह से मौसम शुष्क बना हुआ है. ज्यादातर जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है. मौसम में नमी होने और पश्चिमी हवा चलने की वजह से सुबह शाम हल्की सर्दी पड़ सकती है. जिस तरह इस बार अक्टूबर में ही ठंड शुरू हो गई है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार दिसंबर में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है.



इस बार मॉनसून सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में लगभग 28% बारिश (UP WEATHER UPDATE 20 OCTOBER 2022) हुई है. वहीं, अक्टूबर में केवल 10 दिनों के अंदर 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. मॉनसून के समय से न आने के कारण किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. एक ओर बुवाई के समय पानी न बरसने के कारण काफी किसान फसलों की बुवाई नहीं कर पाए हैं. वहीं, फसलों की कटाई के समय हुई बारिश ने किसानों को दोहरे संकट में खड़ा कर दिया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, वायुमंडल में लगातार हो रहे परिवर्तन के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है.



प्रमुख शहरों के तापमान

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में बुधवार को मौसम साफ (UP WEATHER FORECAST) रहा. दिन में धूप निकलने के साथ ही पश्चिमी हवाओं के चलने से सुबह और शाम के समय हल्की ठंड पड़ी. बुधवार को अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम में आद्रता 96% अधिकतम और 58% न्यूनतम रिकॉर्ड की गई. मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को मुख्यतया आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

कानपुर नगर: कानपुर नगर में न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जो कि सामान्य है. वहीं, अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जो कि सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस कम है.



गोरखपुर: गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जो कि सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है.



वाराणसी: वाराणसी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जो कि सामान्य है. वहीं, अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जो कि सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है.



प्रयागराज: प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जो कि सामान्य है. वहीं, अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.



मेरठ: मेरठ में न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जो कि सामान्य है.



आगरा: आगरा में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जो कि सामान्य है. वहीं, अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है.

