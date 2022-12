लखनऊ: पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके सुबह व शाम के समय घने कोहरे की परत से लिपटे नजर आ रहे हैं. साथ ही पछुआ हवा चलने से ग्रामीण इलाकों में ठंडक में भी इजाफा हुआ है. सुबह के समय ग्रामीण इलाकों में लोग ठंडक से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। वही दिन में मौसम साफ है, धूप निकलने से ठंडक राहत मिली हुई है.





प्रमुख शहरों के तापमान: राजधानी लखनऊ (उत्तर प्रदेश में मौसम 2022) में रविवार को आसमान साफ रहा सुबह शाम के समय हल्की धुंध व कोहरा छाया रहा. अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को राजधानी में आसमान साफ रहेगा. सुबह शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा अधिकतम तापमान 25 व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.





कानपुर नगर: कानपुर नगर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है.





गोरखपुर: गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है. वहीं अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है.



वाराणसी: वाराणसी में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है वहीं अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है.



प्रयागराज: प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है.





मेरठ: मेरठ में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. (up weather news in hindi today)



आगरा: आगरा में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है.



मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आने वाले 5 दिनों तक मौसम सामान्य बना रहेगा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में एक से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी. मौसम शुष्क बना रहेगा. बारिश की संभावना नहीं है. आज के मौसम का हाल और आज के मौसम की जानकारी आपको कैसी लगी इस बारे में अपना कमेंट जरूर दें. (up weather news)

