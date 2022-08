लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सब्जियों के कीमतो पर महंगाई का असर जारी है. हालांकि, बुधवारो को प्रदेश में कुछ सब्जियों के दाम में गिरावट आई है. लेकिन इसके साथ ही. कई अन्य सब्जियों कीमतों में बढ़ोतरी भी हुई. मॉनसूनी बारिश के कारण प्रदेश के कई जगहों पर सब्जियों की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है. इससे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सब्जियों की कीमत (price of vegetables) में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रही है. राजधानी लखनऊ के साथ अन्य जिलों में हरी सब्जियों की कीमत (UP Vegetable prices on 31 august 2022) 40 रुपये प्रति किलो के आसपास बनी हुई है. आइए जानते हैं यूपी में बुधवार (31 अगस्त) को सब्जियों का भाव क्या है.

यूपी में सब्जियों के भाव

