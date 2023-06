लखनऊ: प्याज की आवक भरपूर और मांग कमजोर होने से इन दिनों प्याज की कीमतों (Vegetable Price in Lucknow) में जबरदस्त गिरावट बनी हुई है. थोक बाजार में पांच से 8-12 रुपये किलो और चिल्हर में 15 से 20 रुपये किलो तक प्याज बिक रहा है. कारोबारियों का कहना है कि इस वर्ष प्याज का उत्पादन काफी अच्छा रहा. इस वजह से कीमतें लगातार कम होती जा रही हैं. थोक प्याज व्यावसायी एजाज हुसैन ने बताया कि आवक भरपूर होने के साथ ही बाजार में प्याज की मांग भी कमजोर है. इसका नतीजा है कि कीमतों में गिरावट हो रही है.





पिछले साल की तुलना में दाम हुए आधे: पिछले वर्ष मई में थोक बाजार में प्याज 16 से 18 रुपये किलो और चिल्हर में 25 से 35 रुपये किलो तक बिक रहा था. वर्तमान में प्याज की कीमतें आधी हो गई हैं. कारोबारियों का कहना है कि जून में प्याज की कीमतों में और गिरावट हो सकती है.





लखनऊ में सब्जियों का थोक भाव: पालक 8 रुपये किलो, तोराई 20 रुपये किलो, भिंडी 30 रुपये किलो, गाजर 10 रुपये किलो शिमला मिर्च 10 रुपये किलो, आलू 12 रुपये किलो, गोभी 8 रुपये प्रति पीस, टमाटर 14 रुपये किलो, मिर्ची 40 रुपये किलो, प्याज 12 रुपये किलो, लहसुन 80 रुपये किलो, बैंगन 10 रुपये किलो, पत्तागोभी 8 रुपये किलो, सेम 30 रुपये किलो, कद्दू 10 रुपये किलो, लौकी 12 रुपये किलो, परवल 60 रुपये किलो, नींबू 60 रुपये किलो थोक के भाव में बिक रही है. इसी तरह अन्य सब्जियों के दामों (Vegetable Price in UP) में भी गिरावट हुई है.



बाजार में फुटकर सब्जियों के भाव: वर्तमान में मंडियों से उठकर बाजारों में फुटकर दामो में पालक 15 रुपये किलो, तोराई 30 रुपये किलो, भिंडी 40 रुपये किलो, गाजर 15 रुपये किलो, शिमला मिर्च 15 रुपये किलो, आलू 18 रुपये किलो, गोभी 15 रुपये प्रति पीस, टमाटर 18 रुपये किलो, मिर्ची 50 रुपये किलो, प्याज 20 रुपये किलो, लहसुन 120 रुपये किलो, बैंगन 20 रुपये किलो, सेम 60 रुपये किलो, लौकी 28 रुपये किलो, कद्दू 15 रुपये किलो, नींबू 90 रुपये किलो और परवल 90 रुपये किलो में बिक रहा है. (UP Vegetable Price Update)

