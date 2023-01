लखनऊ : राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में घना कोहरा पड़ने के साथ ही ठंडी हवा चल रही है. जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अभी प्रदेशवासियों को भीषण ठंडक (Severe cold in UP) से राहत मिलने की संभावना नहीं है. आने वाले दिनों के लिए घने कोहरे तथा कोल्ड डे का अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है. हालांकि गुरुवार को राजधानी लखनऊ समेत कानपुर व उसके आसपास के इलाकों में दिन में धूप खिलने से लोगों ने ठंड से राहत की सांस ली. गुरुवार को उत्तर प्रदेश का झांसी सबसे अधिक ठंडा जिला रहा. यहां का न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रिकार्ड किया गया. इटावा का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. गुरुवार को कानपुर नगर में न्यूनतम तापमान 4, सोनभद्र में 5, प्रयागराज में 5, फतेहपुर में 4, सुल्तानपुर में 5, फैजाबाद में 5, बस्ती में 5, शाहजहांपुर में 5 बिजनौर में 4, मुरादाबाद में 5, मुजफ्फरनगर में 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.







मौसम विज्ञान विभाग (meteorological department) के अनुसार राजधानी लखनऊ में घना कोहरा (Dense fog in UP) पड़ने के साथ ही कोल्ड कंडीशन बनी रहेगी. अधिकतम तापमान 16 व न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. शनिवार को उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में कोल्ड डे तथा 65 जिलों में घना कोहरा रहने की चेतावनी जारी की गई है. देवरिया,गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा,बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, अंबेडकरनगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल तथा इसके आसपास के इलाकों में कोल्ड डे का औरेंज अलर्ट जारी किया है. आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, हापुर, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद तथा इसके आसपास के इलाकों में कोल्ड डे रहने की चेतावनी जारी की गई है.



मौसम विज्ञान विभाग (Meteorological Department Lucknow) ने प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर ,महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज कानपुर देहात कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली पीलीभीत, शाहजहांपुर तथा आसपास के इलाकों में कोहरे तथा कौशांबी, प्रयागराज ,फतेहपुर, सोनभद्र, फतेहपुर, मिर्जापुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया तथा आसपास के इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश (Meteorologist Mohammad Danish) ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा. बारिश की संभावना नहीं है. सुबह व शाम के समय घना कोहरा छाने के साथ ही दिन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना बनी हुई है.



यह भी पढ़ें : एमबीबीएम में दाखिले के नाम पर बिहार के दो लोगों से 60 लाख की ठगी, 12 लोगों पर FIR दर्ज