लखनऊ : लोहिया संस्थान की स्थापना दिवस की पूर्व संध्या बुधवार को केजीएमयू की कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने नेशनल एकेडमी ऑफ़ मेडिकल साइंस सेल की स्थापना के लिए घोषणा कर दी है. वार्षिक दिवस के पूर्व संध्या पर शोध कार्यक्रम आयोजित हुआ. कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रजव्लित कर किया गया. शोध दिवस कार्यक्रम संस्थान में कार्यरत संकाय सदस्य एवं छात्रों ने प्रतिभाग किया. छात्रों ने स्वंय के रिसर्च पेपर का प्रस्तुतीकरण किया. इस वर्ष वार्षिक रिसर्च डे की वक्ता प्रो. शैली अवस्थी (वाइस चांसलर, बोधीसत्व यूनिवर्सिटी, लखनऊ) रहीं. प्रो. शैली ने उभरते शोधकर्ता के लिए उपकरण- कैसे और कहां से फंडिंग प्राप्त करें (Tools for budding researcher- how and where to get funding) विषय पर व्याख्यान दिया. जिसमें उन्होने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं.