यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के शुभारंभ पर पीएम माेदी ने संबाेधित किया.

लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ करने के बाद यूपी में निवेश के अवसरों पर चर्चा की. इस मौके पर खुद को यूपी राज्य का सांसद बताते हुए पीएम मोदी ने निवेशकों को निवेश के लिए आमंत्रित किया. साथ ही उन्होंने निवेशकों को सरकार की ओर से समर्थन देने का भरोसा भी दिया.

पिछले 5-6 साल में उत्तर प्रदेश में बदले माहौल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है. आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है, भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है, तो यूपी भारत की ग्रोथ को ड्राइव करने वाला है. उन्होंने निवेशकों को याद दिलाया कि आज आप जिस राज्य में बैठे हैं, उसकी आबादी 25 करोड़ है. दुनिया के बड़े बड़े देश इसे पीछे हैं. पीएम ने कहा कि आज भारत के यूथ की सोच में, भारत के समाज की सोच और एस्पिरेशन्स में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है.

अब शांति और स्थिरता है यूपी की पहचान : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आज उत्तर प्रदेश की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता से है. उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल के परिणाम नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर जाना जाएगा, जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं. आने वाले समय में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिये उत्तरप्रदेश सीधे समुद्र के रास्ते से गुजरात से जुड़ेगा.

मिलेट्स का होगा ग्लोबल मार्केट : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा फोकस छोटे किसानों को ज्यादा संसाधन देने पर है और प्रदेश में गंगा किनारे प्राकृतिक खेती शुरू हो गई है. हमने बायो इनपुट रिसोर्स सिस्टम बनाने की घोषणा की है. मोटा अनाज मिलेट्स को लेकर भी एक नया अभियान शुरू हुआ है. पीएम मोदी ने कहा कि हमने मोटे अनाज को श्री अन्न का नाम दिया है. मोटे अनाज में बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू होती है. दुनिया इस वर्ष को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मना रही है. पीएम मोदी ने कहा कि हम मिलेट्स के लिए ग्लोबल मार्केट भी बना रहे है.

शिक्षा क्षेत्र में भी बदला यूपी : शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार की पीठ थपथपाई. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य हुआ है. कौशल विकास मिशन के तहत उत्तरप्रदेश के 16 लाख युवाओ को रोजगार मुहैया कराया गया है. नेक एक्रिडिएशन में भी प्रदेश के कई विश्विद्यालयो ने बेहतर प्रदर्शन किया. उन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए राज्यपाल को शुभकामनाएं भी दीं.

निवेशकों को दिया इन्वेस्ट करने का न्योता : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तरप्रदेश के सांसद होने के नाते यह भरोसा देता हूँ कि UP आपके सपनो को सिद्द करने के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है. उन्होंने देश-दुनिया के निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया. पीएम मोदी ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए काम के परिणाम नजर आ रहे है. बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है. बहुत जल्द 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्य के रूप में जाना जाएगा. UP बहुत जल्द समुद्र के पोर्ट से जुड़ रहा है. ईज ऑफ बिजनेस में UP की सरकारी सोच और एप्रोच में भी सार्थक बदलाव आया है. भारत अगर ग्रोथ इंजन है, तो UP उसे ड्राइव कर रहा है.

इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे भी तेजी से बढ़ती रहेगी क्योंकि भारतीयों का खुद पर भरोसा बढ़ा है. भारतीयों की सोच में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है. आज हर नागरिक जल्द से जल्द भारत को विकसित होते देखना चाहता है. यूपी में निवेश के अवसरों को गिनाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी करीब-करीब 25 करोड़ है. दुनिया के बड़े देशों से अधिक सामर्थ्य अकेले यूपी में है. भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए काम का बड़ा लाभ UP को मिला है.

अपनी सरकार की काम को गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक मार्केट के रूम में भारत अब सीमलेस हो रहा है. आज भारत में सरकारी नियम भी सरल हो रहे है. इसके अलावा भारत में दर्जनों पुराने कानून खत्म किये जा चुके है. भारत के एक बड़े वर्ग की बेसिक जरूरतों को पूरा कर दिया है.

भदोही के कालीन और बनारसी सिल्क का जिक्र : पीएम मोदी ने कहा कि भारत का बड़ा वर्ग अब एक स्तर ऊंचा उठ गया है, इसलिए लोगो का भरोसा बढ़ा है. इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के बड़े मौके मिल रहे है. अब भारत ग्रीन ग्रोथ के रास्ते पर आगे चल पड़ा है. नई वैल्यू और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए UP एक नया चैंपियन बनकर उभर रहा है. भदोही की कालीन और बनारस की सिल्क का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने दावा किया कि यूपी अब भारत का टेक्सटाइल हब है. देश के 2 डिफेंस कॉरिडोर में एक UP में बन रहा है. UP में डेयरी, एग्रीकल्चर, फ़ूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में बहुत संभावनाएं है और इन क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बहुत सीमित है. फ़ूड प्रोसेसिंग में हम एक योजना लाए है, जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए.

